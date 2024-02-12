Monday, 12 February 2024 01:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل مع تقييم آفاق السياسة النقدية

2/12/2024 4:19:03 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، مع متابعة المستثمرين موسم إعلان نتائج الشركات في ظل ترقب مزيد من المعلومات حول الخطوات المستقبلية لصناع السياسة النقدية في الاقتصادات الرئيسية حول العالم.

وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.29% إلى 486 نقطة.

موضوعات متعلقة “فيتول” تشتري حصة مسيطرة بمصفاة“ساراس” من الملياردير موراتي جوجل تتعهد باستثمار قرابة 27 مليون دولار لتعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي في أوروبا أرباح إمباور السنوية تتراجع 4.7% لكنها فاقت توقعات المحللين

وزاد مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.30% إلى 16977 نقطة، وارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.38% إلى 7676 نقطة، بينما استقر“فوتسي” البريطاني عند 7574 نقطة.

وقال“فابيو بانيتا” محافظ بنك إيطاليا وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في كلمة خلال اجتماع“أسيوم فوركس” في جنوة، السبت، إن موعد حدوث تحول في السياسة النقدية يقترب بسرعة، مشيراً إلى الحاجة إلى النظر في إيجابيات وسلبيات خفض أسعار الفائدة بسرعة وبشكل تدريجي، بدلاً من خفضها لاحقاً وبقوة، الأمر الذي من شأنه زيادة تقلبات الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي.

وعلى صعيد آخر، توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبرلمان، إلى اتفاق أولي السبت، لتخفيف القواعد المالية الصارمة المتمثلة في“ميثاق الاستقرار والنمو” للتكتل، الأمر الذي يمنح الحكومات مزيداً من الوقت لخفض الديون، بالإضافة إلى حوافز لتعزيز الاستثمارات العامة في المناخ، والسياسة الصناعية، والأمن.


المصدر:

MENAFN12022024000202011048ID1107840194

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث