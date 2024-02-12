ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل مع تقييم آفاق السياسة النقدية

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، مع متابعة المستثمرين موسم إعلان نتائج الشركات في ظل ترقب مزيد من المعلومات حول الخطوات المستقبلية لصناع السياسة النقدية في الاقتصادات الرئيسية حول العالم.

وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.29% إلى 486 نقطة.

موضوعات“فيتول” تشتري حصة مسيطرة بمصفاة“ساراس” من الملياردير موراتي جوجل تتعهد باستثمار قرابة 27 مليون دولار لتعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي في أوروبا أرباح إمباور السنوية تتراجع 4.7% لكنها فاقت توقعات المحللين

وزاد مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.30% إلى 16977 نقطة، وارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.38% إلى 7676 نقطة، بينما استقر“فوتسي” البريطاني عند 7574 نقطة.

وقال“فابيو بانيتا” محافظ بنك إيطاليا وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في كلمة خلال اجتماع“أسيوم فوركس” في جنوة، السبت، إن موعد حدوث تحول في السياسة النقدية يقترب بسرعة، مشيراً إلى الحاجة إلى النظر في إيجابيات وسلبيات خفض أسعار الفائدة بسرعة وبشكل تدريجي، بدلاً من خفضها لاحقاً وبقوة، الأمر الذي من شأنه زيادة تقلبات الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي.

وعلى صعيد آخر، توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبرلمان، إلى اتفاق أولي السبت، لتخفيف القواعد المالية الصارمة المتمثلة في“ميثاق الاستقرار والنمو” للتكتل، الأمر الذي يمنح الحكومات مزيداً من الوقت لخفض الديون، بالإضافة إلى حوافز لتعزيز الاستثمارات العامة في المناخ، والسياسة الصناعية، والأمن.





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