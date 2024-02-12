ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل مع تقييم آفاق السياسة النقدية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، مع متابعة المستثمرين موسم إعلان نتائج الشركات في ظل ترقب مزيد من المعلومات حول الخطوات المستقبلية لصناع السياسة النقدية في الاقتصادات الرئيسية حول العالم.
وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.29% إلى 486 نقطة.
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وزاد مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.30% إلى 16977 نقطة، وارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.38% إلى 7676 نقطة، بينما استقر“فوتسي” البريطاني عند 7574 نقطة.
وقال“فابيو بانيتا” محافظ بنك إيطاليا وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في كلمة خلال اجتماع“أسيوم فوركس” في جنوة، السبت، إن موعد حدوث تحول في السياسة النقدية يقترب بسرعة، مشيراً إلى الحاجة إلى النظر في إيجابيات وسلبيات خفض أسعار الفائدة بسرعة وبشكل تدريجي، بدلاً من خفضها لاحقاً وبقوة، الأمر الذي من شأنه زيادة تقلبات الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي.
وعلى صعيد آخر، توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبرلمان، إلى اتفاق أولي السبت، لتخفيف القواعد المالية الصارمة المتمثلة في“ميثاق الاستقرار والنمو” للتكتل، الأمر الذي يمنح الحكومات مزيداً من الوقت لخفض الديون، بالإضافة إلى حوافز لتعزيز الاستثمارات العامة في المناخ، والسياسة الصناعية، والأمن.
المصدر:
MENAFN12022024000202011048ID1107840194
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