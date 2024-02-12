تنمية الصادرات يتيح تملك غير المصريين للسهم في نظام البنك الجديد

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات، إتمام جميع إجراءات اعتماد النظام الأساسي للبنك.

وأوضح البنك، أن أهم التعديلات التي تضمنها النظام الأساسي الجديد هي أن مدة المصري لتنمية الصادرات 50 عامًا تبدأ من تاريخ نفاذ القانون رقم 170 لسنة 2023.

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وأضاف أنه طبقًا للنظام الأساسي الجديد لم يعد تملك غير المصريين للسهم محظورًا سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية مملوكة كليًا أو جزئيًا لغير المصريين، كما لم يعد هناك شرطًا لاعتماد الجمعية العامة العادية للموازنة التخطيطية.

وأشار إلى أن النظام الأساسي الجديد يتوافق مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 194 لسنة2020 وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لبنك تنمية الصادرات، على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع بمبلغ 840.1 مليون جنيه.

وتتضمن الزيادة توزيع أسهم مجانية وفقًا لقرار العمومية العادية في مارس الماضي المتضمن الموافقة على توزيعات الأرباح.

وأشار إلى أن الزيادة المجانية موزعة على 84.01 مليو سهم.

فيما اعتمدت العمومية غير العادية، تعديل النظام الأساسي الجديد للبنك شاملًا المادتين 6 و7 بناء على قرار زيادة رأس المال.

وكان أكد البنك المصري لتنمية الصادرات ، عدم وجود أي معلومات لديه بشأن سعي جهاز الاستثمار العماني الاستحواذ على البنك.

جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان“جهاز الاستثمار العمانى يسعى للاستحواذ على بنك تنمية الصادرات“.

وعلمت“البورصة” أن جهاز الاستثمار العمانى- صندوق الثروة السيادية فى سلطنة عمان، يجرى مفاوضات مع الحكومة بشأن الاستحواذ على حصة أغلبية فى البنك المصرى لتنمية الصادرات، بعدما تم ضمه لبرنامج الطروحات الحكومية بنهاية العام الماضى.

وقالت مصادر وثيقة الصلة بالصفقة لـ((البورصة))، أن هناك مفاوضات مبدئية بين الحكومة وجهاز الاستثمار العمانى للاستحواذ على البنك، حيث إن وفدا من الجهاز زار البنك مطلع الأسبوع الجارى.

وتابعت المصادر، أن البنك من ضمن الشركات التى تعتزم الحكومة التخارج منه خلال النصف الأول من العام الجارى، ضمن مستهدف جمع 5 مليارات دولار بنهاية يونيو 2024.

ويتوزع هيكل ملكية البنك بواقع 40.75% لصالح بنك الاستثمار القومى الذى يعتزم التخارج من كامل حصته بالبنك، وبنك مصر بواقع 23.13%، والبنك الأهلى بحصة تقدر بنحو 19.8%، والبنك المصرى الخليجى بحصة غير معلومة، والباقية أسهم حرة التداول فى البورصة المصرية.

وأغلق سهم البنك مرتفعًا بنهاية تداولات الخميس الماضى بنحو 6% ليغلق على مستوى سعرى عند 24.98 جنيه للسهم الواحد.

وقبل أيام اعتمد مجلس إدارة البنك الموازنة التخطيطية للعام المقبل، حيث يستهدف تحقيق 3.65 مليار جنيه أرباحاً خلال العام الحالى، مقابل 3.07 مليار جنيه أرباح متوقع تحقيقها بنهاية العام السابق 2023.

ويخطط البنك لتحقيق صافى عائد من القروض والإيرادات المتشابهة خلال العام المقبل بنحو 7.09 مليار جنيه، مقابل 5.42 مليار جنيه بنهاية عام 2023.

ويتوقع البنك نمو حجم ودائع العملاء لديه خلال العام الحالى بقيمة 10.6 مليار جنيه لتصل إلى 102.6 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 92.1 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام الماضى، كما يخطط لزيادة محفظة القروض والتسهيلات لتصل إلى 64.1 مليار جنيه خلال 2024.

وينوى البنك سداد 652 مليون جنيه من قيمة مبنى العاصمة الإدارية الجديدة العام الحالى ليصل إجمالى المدفوع فى المبنى إلى 1.8 مليار جنيه.



