مبيعات العرب تدفع البورصة للتراجع 0.39% في أول ساعة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت مؤشرات البورصة في أول ساعة من تداولات جلسة اليوم الإثنين، وسط صافي مبيعات من العرب بقيمة 138 مليون جنيه.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 تراجعًا بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 28088 نقطة، وانخفض مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 6780 نقطة.
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كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 9548 نقطة، وانخفض مؤشر EGX30 capped بنسبة 0 63% ليصل لمستوى 34325 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 990 مليون جنيه، من خلال تداول 222 مليون سهم، بتنفيذ 37 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 194 شركة مقيدة، ارتفع منها 21 سهمًا، وتراجع 108 سهم٫ في حين لم تتغير أسعار 65 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 85 مليون جنيه، و53 مليون جنيه فيما توجه العرب نحو البيع بصافي قيمة 138 مليون جنيه.
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