مبيعات العرب تدفع البورصة للتراجع 0.39% في أول ساعة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت مؤشرات البورصة في أول ساعة من تداولات جلسة اليوم الإثنين، وسط صافي مبيعات من العرب بقيمة 138 مليون جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 تراجعًا بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 28088 نقطة، وانخفض مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 6780 نقطة.

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كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 9548 نقطة، وانخفض مؤشر EGX30 capped بنسبة 0 63% ليصل لمستوى 34325 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 990 مليون جنيه، من خلال تداول 222 مليون سهم، بتنفيذ 37 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 194 شركة مقيدة، ارتفع منها 21 سهمًا، وتراجع 108 سهم٫ في حين لم تتغير أسعار 65 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 85 مليون جنيه، و53 مليون جنيه فيما توجه العرب نحو البيع بصافي قيمة 138 مليون جنيه.