وزيرة التعاون البلجيكية: غزة تشهد أسوأ أزمة إنسانية ويجب منع الإبادة

MENAFN - Palestine News Network ) بروكسل/ PNN- قالت وزيرة التعاون الدولي البلجيكية كارولين غينيز إن غزة تشهد أسوأ أزمة إنسانية منذ عقود، وإنه يجب العمل على منع الإبادة الجماعية.

وشددت على أنه يجب استمرار دعم الأبرياء من المدنيين ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.

وأشارت إلى أنها لم تتلق من إسرائيل توضيحات وإجابات بشأن قصف مقر وكالة التنمية البلجيكية بغزة.



