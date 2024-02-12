وزيرة التعاون البلجيكية: غزة تشهد أسوأ أزمة إنسانية ويجب منع الإبادة

(MENAFN
- Palestine News Network )
بروكسل/ PNN- قالت وزيرة التعاون الدولي البلجيكية كارولين غينيز إن غزة تشهد أسوأ أزمة إنسانية منذ عقود، وإنه يجب العمل على منع الإبادة الجماعية.
وشددت على أنه يجب استمرار دعم الأبرياء من المدنيين ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.
وأشارت إلى أنها لم تتلق من إسرائيل توضيحات وإجابات بشأن قصف مقر وكالة التنمية البلجيكية بغزة.
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