أسعار النفط تستهل الأسبوع بانخفاض

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الإثنين، بعد ارتفاع ملحوظ الأسبوع الماضي، وسط تقييم الأسواق للتوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 9:04 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" عند 76.55 دولارا للبرميل، بانخفاض نسبته 0.38% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 81.90 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.35% عن سعر الإغلاق السابق، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

والأسبوع الماضي أنهت أسعار النفط التعاملات على ارتفاع، إذ سجل الخام الأميركي مستوى عند 76.84 دولار للبرميل، فيما بلغ خام "برنت" 82.19 دولار للبرميل.