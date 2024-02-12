أسعار النفط تستهل الأسبوع بانخفاض

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الإثنين، بعد ارتفاع ملحوظ الأسبوع الماضي، وسط تقييم الأسواق للتوترات في منطقة الشرق الأوسط.
وبحلول الساعة 9:04 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" عند 76.55 دولارا للبرميل، بانخفاض نسبته 0.38% عن سعر التسوية السابق.
فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 81.90 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.35% عن سعر الإغلاق السابق، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".
والأسبوع الماضي أنهت أسعار النفط التعاملات على ارتفاع، إذ سجل الخام الأميركي مستوى عند 76.84 دولار للبرميل، فيما بلغ خام "برنت" 82.19 دولار للبرميل.
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