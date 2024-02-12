اندلاع مواجهات مع الاحتلال في البيرة
التاريخ
2/12/2024 4:16:21 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين،
في مدينة البيرة.
وأفادت مصادر أمنية، للوكالة الرسمية، بأن المواجهات اندلعت
عقب اقتحام الاحتلال منطقة جبل الطويل شرق المدينة، وسط إطلاق قنابل الغاز السام دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات حتى اللحظة.
يتبع..
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