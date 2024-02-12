حالة الطقس: أجواء دافئة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/ PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى غائم وبارداً نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية ودافئا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما وباردا إلى بارد نسبي، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأربعاء: تتأثر البلاد اعتبارا من ساعات الصباح الباكر بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويصبح الجو باردا إلى شديد البرودة، وتسقط بمشيئة الله الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا على المناطق الشمالية والوسطى تمتد إلى بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

والخميس: تستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجويّ، لذا يكون الجو غائمًا وباردًا إلى شديد البرودة، وتسقط الأمطار بين الحين والآخر خاصّة على المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال تأثير المنخفض الجوي على البلاد من تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.