الشرطة تقبض على مشتبه فيهما بسرقة محطة محروقات في الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN- تمكنت الشرطة، اليوم الإثنين، من القبض على مشتبه فيهما باقتحام محطة محروقات في مدينة الخليل.

وأفادت الشرطة، بأن عددا من الأشخاص قاموا الأسبوع الماضي باقتحام محطة محروقات وسرقة مبلغ مالي من داخلها وسط المدينة، بعد الاعتداء على عامل المحطة، حيث باشر فرع المباحث العامة بإجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الجريمة، علما أن المسروقات تقدر بعشرات آلاف الشواقل.

وخلال عملية جمع المعلومات والأدلة من مسرح الجريمة، تمكن فرع المباحث العامة من تحديد هوية شخصين من المشتبه فيهما والقبض عليهما.

وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليهما لحين إحالتهما إلى جهة الاختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما أصولاً.



