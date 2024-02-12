الشرطة تقبض على مشتبه فيهما بسرقة محطة محروقات في الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- تمكنت الشرطة، اليوم الإثنين، من القبض على مشتبه فيهما باقتحام محطة محروقات في مدينة الخليل.
وأفادت الشرطة، بأن عددا من الأشخاص قاموا الأسبوع الماضي باقتحام محطة محروقات وسرقة مبلغ مالي من داخلها وسط المدينة، بعد الاعتداء على عامل المحطة، حيث باشر فرع المباحث العامة بإجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الجريمة، علما أن المسروقات تقدر بعشرات آلاف الشواقل.
وخلال عملية جمع المعلومات والأدلة من مسرح الجريمة، تمكن فرع المباحث العامة من تحديد هوية شخصين من المشتبه فيهما والقبض عليهما.
وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليهما لحين إحالتهما إلى جهة الاختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما أصولاً.
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