بدء تشييع جثمان الشهيد محمد الخضور من رام الله وسط حداد وإضراب

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN- خرجت جماهير غفيرة، صباح اليوم الاثنين، للمشاركة الحاشدة في موكب تشييع الشهيد الفتى محمد أحمد محمد الخضور من مستشفى رام الله، وسط حالة من الحداد والإضراب.

وجرى لف جثمان الشهيد المقدسي الخضور بعلم فلسطين، وألقى المشيعون في رام الله نظرة الوداع الأخيرة، قبل نقله وتشييعه في بلدة بدو بمدينة القدس المحتلة.

وأشارت القوى في بيان سابق، إلى أن جنازة الشهيد محمد الخضور ستكون اليوم الاثنين، حيث سيكون التجمع في مستشفى رام الله الساعة التاسعة صباحا.

وتابعت: "كلنا أمل من أهلنا المشاركة، وإذ نثمن موقف إخوتنا الذين استجابوا لنداء الحداد والإضراب، ونطالب بإغلاق المحلات فترة تشييع الجثمان،

تكريما للشهيد، والمجد والخلود للشهداء والزوال للاحتلال وأعوانه".

واستشهد الفتى الخضور من بلدة بدو شمال غرب القدس السبت الماضي، متأثراً بإصابته بالرأس من قبل الاحتلال خلال مواجهات في بلدة قطنة.

وكان قد أصيب الخضور بجروح حرجة برأسه برصاص الاحتلال، إلى جانب شاب آخر أصب برصاصة في قدمه، أثناء تواجدهما في مركبة قرب قرية "خرب اللحم" القريبة من جدار الفصل العنصري شمال غرب القدس المحتلة.

وجرت عمليات إنعاش للفتى بعد أن نقل إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله لتلفي العلاج، إلا أنه أعلن لاحقا عن ارتقاءه.