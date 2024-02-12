بدء تشييع جثمان الشهيد محمد الخضور من رام الله وسط حداد وإضراب

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN- خرجت جماهير غفيرة، صباح اليوم الاثنين، للمشاركة الحاشدة في موكب تشييع الشهيد الفتى محمد أحمد محمد الخضور من مستشفى رام الله، وسط حالة من الحداد والإضراب.
وجرى لف جثمان الشهيد المقدسي الخضور بعلم فلسطين، وألقى المشيعون في رام الله نظرة الوداع الأخيرة، قبل نقله وتشييعه في بلدة بدو بمدينة القدس المحتلة.
وأشارت القوى في بيان سابق، إلى أن جنازة الشهيد محمد الخضور ستكون اليوم الاثنين، حيث سيكون التجمع في مستشفى رام الله الساعة التاسعة صباحا.
وتابعت: "كلنا أمل من أهلنا المشاركة، وإذ نثمن موقف إخوتنا الذين استجابوا لنداء الحداد والإضراب، ونطالب بإغلاق المحلات فترة تشييع الجثمان،
تكريما للشهيد، والمجد والخلود للشهداء والزوال للاحتلال وأعوانه".
واستشهد الفتى الخضور من بلدة بدو شمال غرب القدس السبت الماضي، متأثراً بإصابته بالرأس من قبل الاحتلال خلال مواجهات في بلدة قطنة.
وكان قد أصيب الخضور بجروح حرجة برأسه برصاص الاحتلال، إلى جانب شاب آخر أصب برصاصة في قدمه، أثناء تواجدهما في مركبة قرب قرية "خرب اللحم" القريبة من جدار الفصل العنصري شمال غرب القدس المحتلة.
وجرت عمليات إنعاش للفتى بعد أن نقل إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله لتلفي العلاج، إلا أنه أعلن لاحقا عن ارتقاءه.
MENAFN12022024000205011050ID1107840182
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.