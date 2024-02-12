أزمة داخل مجلس الحرب الإسرائيلي بسبب عملية رفح

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- تسبب توتر العلاقات الإسرائيلية مع مصر والضغوط الأمريكية على تل أبيب في أزمة داخل مجلس الحرب، وسط حالة من الشكوك المتبادلة بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزراء بالمجلس، إذ يتوجس كل طرف من نوايا الطرف الآخر وأهدافه، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم".

ونبّهت الصحيفة، اليوم الاثنين، إلى أن حالة التماسك ووحدة الأهداف بالمجلس تتبدد، في وقت يتشكك فيه نتنياهو بأن الوزيرين بلا حقيبة، بيني غانتس وغادي آيزنكوت، إضافة إلى وزير الجيش يوآف غالانت وممثلي الجيش "يحاولون التنسيق مع واشنطن من أجل تهميشه".

وفي المقابل، ينتاب هؤلاء شعور بأن نتنياهو يستثمر موارد وطاقات مُبالَغًا فيها، في إطار الحشد لعملية رفح، من أجل "إصلاح وضعه السياسي" على حساب التعاون داخل المجلس، وأن إسرائيل تدفع الثمن.

مخاوف واشنطن

وتزامن التوتر داخل مجلس الحرب الإسرائيلي مع تسريب تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونتنياهو، الليلة الماضية، إذ أكد الإعلام الإسرائيلي أن بايدن جدَّد حديثه عن مخاوف البيت الأبيض من كارثة في رفح، فيما أكد نتنياهو أنه لا بديل عن تنفيذ العملية.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم، إلى أن بايدن طلب من نتنياهو إرسال وفد إلى القاهرة لإجراء مباحثات "حتى لو لم يكن هناك أفق بشأن إبرام صفقة جديدة مع حماس".

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي، لم تكشف هويته، أن الاتصال تمحور حول 3 موضوعات، الأول: معبر رفح، والثاني: المساعدات الإنسانية، والثالث: ملف الأسرى.

وحثَّ بايدن رئيس وزراء إسرائيل على ضمان دخول 200 شاحنة مساعدات يوميًّا إلى غزة، والحفاظ على هذا المبدأ، كما دعاه لضمان حماية السكان المدنيين في رفح التي لجَأ إليها قرابة 1.4 مليون نسمة، ومنع وقوع كارثة.

وزعم نتنياهو أن إسرائيل "تعلم كيف تحافظ على قوانين الحرب والمعايير الدولية، وستحافظ على المعايير ذاتها خلال العمليات التالية"، وأبلغ بايدن أن العملية في رفح ضرورية، وأن الجيش سيقلص الإصابات بين المدنيين إلى الحد الأدنى.

رسائل طمأنة

وتقف قضية الغزو البري لمدينة رفح في قلب الخلاف داخل مجلس الحرب الإسرائيلي، في وقت كانت فيه مصر شدَّدت على خطورة العمل بالمدينة، فيما أكدت الصحيفة نقلًا عن مصادر سياسية، أن تل أبيب "وجَّهت رسائل طمأنة إلى القاهرة، بشأن العملية المزمعة".

وجرت محادثات وصفتها الصحيفة بـ "محادثات التهدئة" بين تل أبيب والقاهرة خلال الأيام الأخيرة، بمشاركة رئيس هيئة الأمن القومي تساحي هانغبي، ورئيس "الشاباك" رونين بار، إذ تعهدا أمام مدير جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل، بأن إسرائيل "ملتزمة بضمان إجلاء سكان غزة المدنيين من رفح".

وذكرت المصادر للصحيفة أن خطر ضرب استقرار اتفاقية السلام مع مصر تبدَّد، وأن الجيش الإسرائيلي لديه خطة لإجلاء السكان من رفح إلى منطقة "المواصي" الساحلية، دون السماح لهم بتجاوز منطقة وادي غزة نحو الشمال؛ ما يعني أنه لا عودة في المستقبل القريب إلى مدينة غزة ومخيمات اللاجئين في الشمال.



