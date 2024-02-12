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مدير منظمة الصحة العالمية يدعو مجددا لوقف لإطلاق النار في غزة

2/12/2024 4:16:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جينيف/PNN-
دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية مجددا اليوم الاثنين إلى وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بقطاع غزة.

وأضاف تيدروس أدهانوم جيبريسوس على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي أن المساعدات التي قدمت للقطاع حتى الآن من حيث الإمدادات الطبية هي“قطرة في محيط الاحتياجات التي تزداد كل يوم”.

(رويترز)


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