مدير منظمة الصحة العالمية يدعو مجددا لوقف لإطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
جينيف/PNN-
دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية مجددا اليوم الاثنين إلى وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بقطاع غزة.
وأضاف تيدروس أدهانوم جيبريسوس على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي أن المساعدات التي قدمت للقطاع حتى الآن من حيث الإمدادات الطبية هي“قطرة في محيط الاحتياجات التي تزداد كل يوم”.
(رويترز)
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