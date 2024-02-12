الرئيس يستقبل عددا من الشخصيات القيادية القطرية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس،اليوم الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، عددا من الشخصيات القيادية القطرية.

وأطلع سيادته، الشخصيات القطرية، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من آلة القتل الإسرائيلية، خاصة في قطاع غزة.

حيث استقبل الرئيس رئيس مجلس أمناء الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني، وجرى بحث سبل زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وقدم الرئيس الشكر للشيخ عبد العزير، والمؤسسات القطرية الحكومية والخيرية، التي تقوم بالدعم الإنساني لإغاثة أهلنا في قطاع غزة، وفلسطين.

كما استقبل الرئيس الشيخ نايف بن عيد آل ثاني، والسيد عامر الجابري، وتم التأكيد على أهمية ما تقدمه مؤسساتهم وجهات قطرية أخرى من دعم وإغاثة إنسانية لقطاع غزة.

واستعرض الرئيس، الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية بالتعاون مع الأشقاء العرب والدول الصديقة في العالم لوقف العدوان الإسرائيلي وإدخال المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن إلى داخل قطاع غزة، ومنع التهجير لأي مواطن فلسطيني، وخاصة في مدينة رفح التي يحاول الاحتلال شن هجوم على سكانها للدفع باتجاه تهجيرهم، إضافة إلى جرائم القتل والتطهير العرقي والتمييز العنصري التي يتعرض لها شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وحجز أموال المقاصة الفلسطينية.

وأشاد سيادته، بالموقف الرسمي والشعبي القطري في مساندة الشعب الفلسطيني، وتنسيق الجهود لوقف حرب الإبادة، وحشد الدعم الدولي من أجل إنهاء الاحتلال، وتجسيد قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما استقبل الرئيس، الصحفي الفلسطيني معتز عزايزة، الذي أطلع سيادته على معاناة الصحفيين في قطاع غزة، والجرائم الإسرائيلية التي ارتُكبت بحق المدنيين الأبرياء، من أطفال، ونساء، وشيوخ، وتدمير ممنهج للبنية التحتية من مدارس، ومستشفيات، ومراكز إيواء.

وأشاد سيادته، بجهود الصحفي عزايزة، وجميع الصحفيين الفلسطينيين الذين نقلوا وينقلون الحقيقة للعالم أجمع مدى بشاعة جرائم الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني وأرضه.