مسؤول طبي يرجح استخدام أسلحة محرمة دوليًّا في رفح

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- اتهم مدير مستشفى أبو يوسف النجار في رفح جنوب قطاع غزة مروان الهمص، الجيش الإسرائيلي باستخدام أسلحة جديدة، بالهجوم الذي نفذه على المدينة، الليلة الماضية.

ورجّح أن تكون هذه الأسلحة محرمة دوليًّا؛ بسبب نوعية الإصابات.

وقال الهمص، لـ"إرم نيوز"، إن "كثافة النيران واللهب المتصاعد من الصواريخ وحجم الإصابات الكبير وحالات البتر والأشلاء المقطعة للضحايا، تؤكد استخدام الجيش الإسرائيلي لأسلحة جديدة"، مشددًا على ضرورة فتح تحقيق دولي بهذا الشأن.

وأضاف الهمص: "الجيش الإسرائيلي تعمَّد استخدام أسلحته الجديدة وإيقاع أكبر عدد من الضحايا بمختلف مناطق مدينة رفح، وذلك من أجل التغطية على نفسه وإقناع العالم بضرورة تنفيذ عملية عسكرية ضد المدينة".

ولفت إلى أن "الإصابات ونوعيتها تؤكد خطورة الأسلحة المستخدمة من قِبل الجيش الإسرائيلي"، محذرًا من إقدام إسرائيل على تنفيذ عملية عسكرية ضد رفح، خاصة وأن ذلك سيؤدي لوقوع آلاف الضحايا والإصابات.

وبين المسؤول الطبي، أن "رفح ومنذ بداية الحرب فقدت مستشفياتها ومراكزها الصحية القدرة الاستيعابية والطبية للتعامل مع العدد الكبير من النازحين"، مؤكدًا أن أيَّ عملية مقبلة ستوقِف جميع الخدمات الصحية بالمدينة.

الجدير ذكره، أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الاثنين، أن "عملية الجيش الإسرائيلي التي أدت لتحرير رهينتين في رفح، تسببت باستشهاد 100 شخص"، لافتة إلى أن غالبية الضحايا من النساء والأطفال.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، تحرير اثنين من الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس بقطاع غزة، وذلك خلال عملية خاصة في مدينة رفح، جنوبي القطاع، التي شهدت سلسلة غارات مكثفة على أجزاء متفرقة من المدينة.