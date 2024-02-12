فيديو أثار بلبلة.. تذاكر بالدولار في 'مصر للطيران'

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أثار فيديو متداول لغطاً كبيراً بين المصريين لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي، حول حجز تذاكر على خطوط "مصر للطيران" بالدولار بدلاً من الجنيه المصري.
فقد بدأت البلبلة إثر تداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو لفتاة تدعى سارة تشكو من تعثر حصولها على تذكرة سفر على خطوط الشركة الوطنية المصرية بسبب رغبة الأخيرة في حجز التذكرة بالعملة الصعبة وهي الدولار.
وأضافت الشابة التي يتابعها مئات الآلاف على انستغرام وتيك توك أنها واجهت تعنتاَ آخر من البنك حيث رفض مسؤوله منحها الدولارات المطلوبة لحجز تذكرتها.
وأثار الفيديو حالة من الصخب والجدل والتساؤلات حول سبب إصرار الشركة المصرية على حجز التذاكر بالدولار رغم علمها بصعوبة الحصول عليه من المصارف في الفترة الأخيرة.
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