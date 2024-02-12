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فيديو أثار بلبلة.. تذاكر بالدولار في 'مصر للطيران'

2/12/2024 3:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أثار فيديو متداول لغطاً كبيراً بين المصريين لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي، حول حجز تذاكر على خطوط "مصر للطيران" بالدولار بدلاً من الجنيه المصري.

فقد بدأت البلبلة إثر تداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو لفتاة تدعى سارة تشكو من تعثر حصولها على تذكرة سفر على خطوط الشركة الوطنية المصرية بسبب رغبة الأخيرة في حجز التذكرة بالعملة الصعبة وهي الدولار.

وأضافت الشابة التي يتابعها مئات الآلاف على انستغرام وتيك توك أنها واجهت تعنتاَ آخر من البنك حيث رفض مسؤوله منحها الدولارات المطلوبة لحجز تذكرتها.
وأثار الفيديو حالة من الصخب والجدل والتساؤلات حول سبب إصرار الشركة المصرية على حجز التذاكر بالدولار رغم علمها بصعوبة الحصول عليه من المصارف في الفترة الأخيرة.

العربية

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