مناشدة للتبرع بالدم لطفل مصاب بالسرطان
التاريخ
2/12/2024 3:10:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ناشد المواطن يوسف المنصور بالتبرع بالدم لطفله المصاب بالسرطان من اي زمرة .
على ان يكون التبرع ببنك الدم التابع لمركز الحسين للسرطان باسم الطفل " مشاري يوسف المنصور "
للتواصل مع ذوي الطفل : 0793030603
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