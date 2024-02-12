Monday, 12 February 2024 01:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مناشدة للتبرع بالدم لطفل مصاب بالسرطان

2/12/2024 3:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ناشد المواطن يوسف المنصور بالتبرع بالدم لطفله المصاب بالسرطان من اي زمرة .
على ان يكون التبرع ببنك الدم التابع لمركز الحسين للسرطان باسم الطفل " مشاري يوسف المنصور "
للتواصل مع ذوي الطفل : 0793030603




MENAFN12022024000208011052ID1107839886

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث