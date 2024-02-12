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بلاغ حكومي مرتقب بإنهاء دوام الموظفين الساعة الثانية ظهرا لإتاحة فرصة استقبال النشامى

2/12/2024 3:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - من المرتقب أن تعلن الحكومة اليوم الاثنين، بلاغا بإنهاء دوام الموظفين الساعة الثانية ظهرا لإتاحة الفرصة لاستقبال المنتخب الوطني.
ويقيم الاتحاد الأردني لكرة القدم، حفل استقبال وتكريم لمنتخب النشامى تحت عنوان "حيهم الأبطال" بعد الإنجاز التاريخي بوصول المنتخب الوطني للمباراة النهائية لبطولة كأس آسيا قطر 2023.




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