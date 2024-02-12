بلاغ حكومي مرتقب بإنهاء دوام الموظفين الساعة الثانية ظهرا لإتاحة فرصة استقبال النشامى

بلاغ حكومي مرتقب بإنهاء دوام الموظفين الساعة الثانية ظهرا لإتاحة فرصة استقبال النشامى
التاريخ
2/12/2024 3:10:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - من المرتقب أن تعلن الحكومة اليوم الاثنين، بلاغا بإنهاء دوام الموظفين الساعة الثانية ظهرا لإتاحة الفرصة لاستقبال المنتخب الوطني.
ويقيم الاتحاد الأردني لكرة القدم، حفل استقبال وتكريم لمنتخب النشامى تحت عنوان "حيهم الأبطال" بعد الإنجاز التاريخي بوصول المنتخب الوطني للمباراة النهائية لبطولة كأس آسيا قطر 2023.
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