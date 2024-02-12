الصحة العالمية: الإمدادات الطبية لغزة حتى الآن قطرة في محيط الاحتياجات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وكالة رويترز عن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن الإمدادات الطبية التي أرسلت لغزة حتى الآن، تمثل قطرة في محيط الاحتياجات.



وأكد أن منظمته ستواصل الدعوة إلى وقف لإطلاق النار في غزة.



وفي اليوم الـ 129 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، شنّ الاحتلال قصفا عنيفا على رفح أدى إلى استشهاد 63 شخصا بينهم أطفال وإصابة عشرات آخرين.