الصحة العالمية: الإمدادات الطبية لغزة حتى الآن قطرة في محيط الاحتياجات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وكالة رويترز عن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن الإمدادات الطبية التي أرسلت لغزة حتى الآن، تمثل قطرة في محيط الاحتياجات.
وأكد أن منظمته ستواصل الدعوة إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
وفي اليوم الـ 129 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، شنّ الاحتلال قصفا عنيفا على رفح أدى إلى استشهاد 63 شخصا بينهم أطفال وإصابة عشرات آخرين.
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