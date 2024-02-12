قلق ياباني بالغ إزاء الهجمات الإسرائيلية على رفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعربت اليابان عن قلق عميق إزاء الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح المكتظة بالنازحين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة والمحاذية للحدود مع مصر.
وقالت متحدثة وزارة الخارجية اليابانية ماكي كوباياشي في تصريح لها اليوم الاثنين إنهم يشعرون بقلق بالغ إزاء الأنباء المتعلقة بالهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح التي يقطنها أكثر من مليون شخص نزحوا إليها من مناطق أخرى في غزة.
وأشارت إلى أهمية المدينة الحدودية التي تستضيف النازحين الفلسطينيين والتي تحمل أهمية كبيرة لإيصال المساعدات الإنسانية.
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