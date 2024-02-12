قلق ياباني بالغ إزاء الهجمات الإسرائيلية على رفح

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعربت اليابان عن قلق عميق إزاء الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح المكتظة بالنازحين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة والمحاذية للحدود مع مصر.



وقالت متحدثة وزارة الخارجية اليابانية ماكي كوباياشي في تصريح لها اليوم الاثنين إنهم يشعرون بقلق بالغ إزاء الأنباء المتعلقة بالهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح التي يقطنها أكثر من مليون شخص نزحوا إليها من مناطق أخرى في غزة.



وأشارت إلى أهمية المدينة الحدودية التي تستضيف النازحين الفلسطينيين والتي تحمل أهمية كبيرة لإيصال المساعدات الإنسانية.

