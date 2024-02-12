نورغالييف يكشف سبب إصرار الغرب على تدمير أوكرانيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال النائب الأول لسكرتير مجلس الأمن الروسي رشيد نورغالييف إن تعطيل المفاوضات مع روسيا واستمرار النزاع بأوكرانيا يجلب مليارات الدولارات للصناعات العسكرية الأمريكية والبريطانية.



وشدد نورغالييف، في حديث صحفي له بمناسبة مرور 9 سنوات على توقيع اتفاقيات مينسك، على أن الدول الغربية معنية كثيرا بتدمير أوكرانيا إلى أقصى حد ممكن، لكي تساهم الشركات الغربية في إعادة إعمار البنية التحتية لهذه الدولة.

ووفقا له، تتعاظم الأصوات اليوم مجددا لصالح التسوية السياسية السلمية في أوكرانيا، حتى على حساب خسارة جزء من أراضيها. وروسيا لم تعارض أبدا استئناف عملية التفاوض. لكن الآن، للأسف منعت سلطات كييف ذلك بمرسوم رئاسي.



وأشار نورغالييف، إلى أن الولايات المتحدة وضعت أسس المواجهة المنهجية مع روسيا، عندما نأت بنفسها عن عملية مينسك في عام 2014.



ويرى النائب الأول لسكرتير مجلس الأمن الروسي، أن اتفاقيات مينسك لم يكن محكوم عليها بالفشل، وكان من الممكن أن تنهي الصراع في أوكرانيا في عام 2015. ولكنها تعطلت ولم تعمل بسبب موقف أوكرانيا وألمانيا وفرنسا من هذه الاتفاقيات ومن عملية السلام بشكل عام، وهو ما يثبت صحة بدء العملية العسكرية الخاصة.

RT