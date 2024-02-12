229 طناً من البندورة واردات السوق المركزي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بلغت الكميات الواردة لساحات سوق الخضار المركزي اليوم الاثنين من البندورة نحو 229 طن .
ووفقا للنشرة اليومية الصادرة عن سوق الخضار المركزي استقرت أسعار الخضار الأساسية اليوم ، حيث بلغ سعر البندورة بين 8 و 20 قرشًا للكيلو، والخيار بين 40 و 60 قرشًا للكيلو.
وبلغت الكميات الواردة إلى السوق المركزي 3138.872 طن من الخضار والفواكه والورقيات، فيما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات بالسوق 144.110 طن.
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