229 طناً من البندورة واردات السوق المركزي

MENAFN - Al Wakeel News)بلغت الكميات الواردة لساحات سوق الخضار المركزي اليوم الاثنين من البندورة نحو 229 طن .

ووفقا للنشرة اليومية الصادرة عن سوق الخضار المركزي استقرت أسعار الخضار الأساسية اليوم ، حيث بلغ سعر البندورة بين 8 و 20 قرشًا للكيلو، والخيار بين 40 و 60 قرشًا للكيلو.

وبلغت الكميات الواردة إلى السوق المركزي 3138.872 طن من الخضار والفواكه والورقيات، فيما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات بالسوق 144.110 طن.

