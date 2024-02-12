السفير التشيكي يسلم معدات طبية لمستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سلم سفير جمهورية التشيك لدى المملكة ألكساندر سبوريش، اليوم الاثنين، منحة المعدات الطبية التشيكية الى مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي.
وعبر مدير عام المستشفى الدكتور خلدون بشايرة عن شكره وامتنانه لسعادة السفير سبوريش وحكومة الجمهورية التشيكية على هذا التبرع السخي للعام الثاني على التوالي، مقدرًا الجودة العالية للمعدات الطبية التشيكية التي تعزز الخدمة الصحية التي يقدمها المستشفى للمرضى.
من جانبه، أعرب السفير سبوريش عن حرص الجمهورية التشيكية على دعم القطاع الصحي، واستعدادها لتقديم المزيد من المنح والدعم للمستشفى من أجل رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
وأضاف أن الهدف الأساسي من المنحة توسيع الطاقة الاستيعابية للمستشفى وتسهيل التعامل مع التدفق المتزايد للمرضى، ولا سيما بين اللاجئين السوريين.
MENAFN12022024000208011052ID1107839879
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.