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قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين من الخليل

2/12/2024 3:10:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 8 فلسطينيين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بني نعيم شرق الخليل واعتقلت كلا من: علي درويش زيدات، وزهران عبد الرزاق زيدات، وعيسى عبد الرزاق زيدات، ومن مدينة الخليل اعتقلت الشقيقين أشرف وفارس نوح دريس، ونصري ربعي التميمي.
كما اعتقلت الشاب قصي أحمد أبو صبحة أثناء تواجده مع والده وإخوانه على دوار بيت عينون شرق الخليل، واستولت على مركبتهم.




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