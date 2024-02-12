قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين من الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 8 فلسطينيين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بني نعيم شرق الخليل واعتقلت كلا من: علي درويش زيدات، وزهران عبد الرزاق زيدات، وعيسى عبد الرزاق زيدات، ومن مدينة الخليل اعتقلت الشقيقين أشرف وفارس نوح دريس، ونصري ربعي التميمي.
كما اعتقلت الشاب قصي أحمد أبو صبحة أثناء تواجده مع والده وإخوانه على دوار بيت عينون شرق الخليل، واستولت على مركبتهم.
MENAFN12022024000208011052ID1107839878
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.