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العثور على قنبلة من زمن الحرب العالمية الثانية في أمريكا

2/12/2024 3:10:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اكتشف فريق بناء في ولاية فلوريدا الأميركية، قنبلة خاملة تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية، يُرجح أنها كانت باقية في مطار عسكري سابق منذ عقود، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقرر خبراء قنابل من مقاطعة سيتروس وماكديل، يوم الثلاثاء، أن القنبلة كانت خاملة.

وتم العثور على القنبلة، وهي من طراز M-65 بالقرب من مطار بروكسفيل تامبا باي (BKV)، بينما كان فريق العمل يقوم ببناء ما سيصبح كلية ويلتون سيمبسون التقنية.
وقال عمدة مقاطعة هيرناندو، آل نينهاوس، "لأنها صدئة ومتحللة للغاية"، ولذلك لم تكن هناك طريقة لمعرفة ما إذا كانت "حية أم خاملة".
واستخدم مطار بروكسفيل العسكري، وقاعدة ماكديل الجوية في تامبا، ومطار درو العسكري، بدءا من عام 1942، لتدريب الطيارين والأطقم الأرضية خلال الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك أسراب القنابل.

لبنان 24

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