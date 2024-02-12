الخيرية الهاشمية تعلن تأمين 1500 عائلة في غزة بالطحين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الاثنين، أنها قامت بتأمين 1500 عائلة في قطاع غزة بمادة الطحين.
وقالت الهيئة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، إنه "جرى تأمين 1500 عائلة في غزة بمادة الطحين، التي تمكنهم من تجهيز الخبز الساخن".
وأضافت أن ذلك يأتي ضمن جهود الهيئة في "سد فجوة الأمن الغذائي للأهل في قطاع غزة".
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