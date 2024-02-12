الخيرية الهاشمية تعلن تأمين 1500 عائلة في غزة بالطحين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الاثنين، أنها قامت بتأمين 1500 عائلة في قطاع غزة بمادة الطحين.



وقالت الهيئة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، إنه "جرى تأمين 1500 عائلة في غزة بمادة الطحين، التي تمكنهم من تجهيز الخبز الساخن".



وأضافت أن ذلك يأتي ضمن جهود الهيئة في "سد فجوة الأمن الغذائي للأهل في قطاع غزة".