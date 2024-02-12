حفل اسقبال وتكريم للمنتخب الوطني على استاد عمّان الدولي الاثنين

MENAFN - Amman Net) أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم عن إقامة حفل استقبال وتكريم للمنتخب الوطني، مساء الاثنين، الذي حل وصيفا لبطولة كأس آسيا 2023 للمرة الأولى في تاريخه.

ودعا الاتحاد في بيان الجماهير، إلى حجز التذاكر مجانا عبر موقع إلكتروني لحضور الحفل الذي سيقام على ملعب عمّان الدولي.

ومن المقرر أن ينطلق الحفل عن الساعة 6:30 مساء، فيما طلب الاتحاد من الجماهير الحضور إلى الملعب قبل بنصف ساعة من الموعد.

وكان منتخب "النشامى" قد حل وصيفا لبطولة كأس آسيا التي أقيمت في قطر بعد خسارته في النهائي أمام نظيره القطري 1-3 على ملعب لوسيل المونديالي السبت.

وبحسب الاتحاد، فيتوقع أن يعود وفد المنتخب إلى عمّان عصر الاثنين.