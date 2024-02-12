حفل اسقبال وتكريم للمنتخب الوطني على استاد عمّان الدولي الاثنين

(MENAFN
- Amman Net) أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم عن إقامة حفل استقبال وتكريم للمنتخب الوطني، مساء الاثنين، الذي حل وصيفا لبطولة كأس آسيا 2023 للمرة الأولى في تاريخه.
ودعا الاتحاد في بيان الجماهير، إلى حجز التذاكر مجانا عبر موقع إلكتروني لحضور الحفل الذي سيقام على ملعب عمّان الدولي.
ومن المقرر أن ينطلق الحفل عن الساعة 6:30 مساء، فيما طلب الاتحاد من الجماهير الحضور إلى الملعب قبل بنصف ساعة من الموعد.
وكان منتخب "النشامى" قد حل وصيفا لبطولة كأس آسيا التي أقيمت في قطر بعد خسارته في النهائي أمام نظيره القطري 1-3 على ملعب لوسيل المونديالي السبت.
وبحسب الاتحاد، فيتوقع أن يعود وفد المنتخب إلى عمّان عصر الاثنين.
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