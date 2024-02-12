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أسعار الذهب عالمياً مستقرة مع تحول التركيز للفيدرالي الأميركي

2/12/2024 3:10:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب عالمياً ، اليوم الإثنين، في تعاملات متواضعة بسبب عطلات مع ترقب المستثمرين تصريحات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في أسبوع حافل بالبيانات.
واستقر الذهب في التعاملات الفورية عند 2023.03 دولار للأوقية ليتأرجح في نطاق خمسة دولارات.

كما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2037.10 دولار للأونصة.

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