أسعار الذهب عالمياً مستقرة مع تحول التركيز للفيدرالي الأميركي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب عالمياً ، اليوم الإثنين، في تعاملات متواضعة بسبب عطلات مع ترقب المستثمرين تصريحات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في أسبوع حافل بالبيانات.
واستقر الذهب في التعاملات الفورية عند 2023.03 دولار للأوقية ليتأرجح في نطاق خمسة دولارات.
كما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2037.10 دولار للأونصة.
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