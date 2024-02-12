صاحب السمو شهد حفل تخرج دفعة الطلبة الضباط الجامعيين 23 بكلية علي الصباح العسكرية
التاريخ
2/12/2024 3:06:08 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) تفضل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة، برعايته وحضوره صباح اليوم الاثنين، حفل تخرج دفعة الطلبة الضباط الجامعيين (23) بكلية علي الصباح العسكرية.
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