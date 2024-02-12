رغم السعي لتجديد عقد اللاعب.. ليفربول يوجه صدمة لمحمد صلاح

يسعى مسؤولو نادي ليفربول، لتمديد عقد محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم الريدز، الذي ينتهي في صيف 2025، وهو العقد الذي وقع عليه في 2022، براتب جعله الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي.

وكان نادي الاتحاد السعودي، قريبًا من خطف محمد صلاح وضمه إلى صفوفه الصيف الماضي، إلا أن الأمور توقفت في المرحلة الأخيرة بعدما رفضت إدارة ليفربول التفريط في اللاعب، بتوصية من يورغن كلوب مدرب النادي الإنجليزي.

وبحسب إذاعة "teamtalk"، فإن ليفربول يعمل على تمديد عقود ثلاثي الفريق، ترنت ألكساندر-أرنولد، وفيرجيل فان ديك، ومحمد صلاح، وأكدت الإذاعة أن مسؤولي ليفربول يسعون

لحسم تجديد محمد صلاح مبكرًا خوفًا من الأندية السعودية التي من المتوقع أن تجدد المفاوضات معه مرة أخرى.

وكشفت الإذاعة عن تفصيلة ستكون بمثابة الصدمة لمحمد صلاح، وهي أن إدارة ليفربول ستمنح أرنولد العقد المالي الأكبر، ما لن تفعله مع صلاح وفان ديك، خاصة أن الثنائي تخطى عمر الثلاثين.

وغاب صلاح عن ليفربول في 8 مباريات حتى الآن بجميع المسابقات، منذ التحاقه بمعسكر منتخب مصر قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا، وسبق وأعلن اتحاد الكرة المصري إصابة صلاح بشد في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مشاركته في مباراة غانا بدور المجموعات.

وكان من المتوقع أن يعود صلاح إلى معسكر منتخب بلاده مرة أخرى حال أكمل الفراعنة مشوارهم في البطولة، لكن رفقاء النجم المصري غادروا من دور الـ 16 على يد الكونغو الديمقراطية.

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