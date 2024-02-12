استقرار أسعار الذهب مع تحول التركيز للمركزي الأمريكي

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين في تعاملات متواضعة بسبب عطلات مع ترقب المستثمرين تصريحات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في أسبوع حافل بالبيانات.

واستقر الذهب في التعاملات الفورية عند 2023.03 دولارا للأوقية ليتأرجح في نطاق خمسة دولارات بحلول الساعة 05.23 بتوقيت غرينتش.

كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2037.10 دولارا للأوقية.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم "الوضع مستقر، وإذا تراجعت البيانات بشكل أدى إلى انخفاض الدولار وزيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية، فسيلمع الذهب مرة أخرى. التأثير الكبير هذا الأسبوع يأتي من مؤشر أسعار المستهلكين الذي إذا جاء قويا، فسيشكل اختبارا آخر لمستوى 2000 دولار للأوقية".

ومن المتوقع ضعف التعاملات خلال ساعات التداول الآسيوية بسبب العطلات في أسواق الصين وهونغ كونغ واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان وفيتنام وماليزيا.

وسينصب تركيز المشاركين في السوق على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي التي ستصدر غدا الثلاثاء، وبيانات مبيعات التجزئة التي ستصدر يوم الخميس، وبيانات مؤشر أسعار المنتجين التي ستصدر يوم الجمعة، في الوقت الذي ينتظرون فيه أيضا تصريحات سبعة مسؤولين من مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.

وقال العديد من مسؤولي المجلس، ومن بينهم رئيسه جيروم باول، الأسبوع الماضي إنهم يريدون رؤية المزيد من المؤشرات على أن التضخم سيستمر في الانخفاض قبل خفض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاتين في التعاملات الفورية عند 871.87 دولارا للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 865.13 دولارا، كما صعدت الفضة 0.5 بالمئة إلى 22.71 دولارا.





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