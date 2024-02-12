هدد بالانتحار شنقاً .. فأنقذه رجال الشرطة بـ «البرياني»

شهدت مدينة كولكاتا، عاصمة ولاية البنغال الغربية، في الهند واقعة غريبة عندما تسلق رجل جسرا وهدد بشنق نفسه عن طريق الهيكل الحديدي للجسر، غير أن رجال الشرطة نجحوا في إنقاذه بعدما وعدوه بإحضار المشروبات الباردة والبرياني.

وتسبب الحادث الذي وقع صباح أمس الأحد، في تعطيل حركة المرور بعدما أبلغ عدد من سائقي السيارات على الطريق رجال الشرطة عن الواقعة وفقا لموقع

news9live.

وفي التفاصيل، فقد اعتلى الشاب الثلاثيني جسراً على الطريق وبدء في انتقاد الأوضاع في البلاد ثم ربط حبلاً في الهيكل الحديدي للجسر استعدادا للانتحار شنقا.

وتوجه فريق من رجال الشرطة على الفور إلى المكان، وقال شهود عيان إن الشاب كان في موقف خطير للغاية لأنه لو سقط الرجل من أعلى الهيكل الحديدي الذي تسلقه لمات في الحال لارتفاعه 40 قدمًا عن الطريق أو تعرض للموت دهساً تحت المركبات المارة على الطريق.

وتم استدعاء رجال الإطفاء لمساعدة فريق الشرطة في عملية الإنقاذ، وسرعان ما بدأ رجال الشرطة ورجال الإطفاء في التواصل مع الشاب، بينما كانت مجموعة أخرى من رجال الشرطة ومسؤولي الإطفاء يتسلقون الهيكل الحديدي باستخدام السلالم في محاولة لإنقاذه.

ونجح رجال الشرطة الرجل في إقناع الشاب بالعدول عن فكرة الانتحار بعدما وعدوه بإحضار المشروبات الباردة والبرياني فاقتنع ونزل عن الجسر.

وبمجرد نزول الرجل، تم الاتصال بعائلته. وأبلغ أفراد الأسرة رجال الشرطة أنه يخضع لبعض العلاج الطبي، لأنه لم يكن مستقرا عقليا فتم نقله إلى كلية ومستشفى كولكاتا الطبي الوطني، وهو يخضع حاليا للعلاج في المستشفى.



