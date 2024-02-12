شركات التأمين غير مسؤولة عن الكوارث الطبيعية

‏قال خبراء في قطاع التأمين، إن شركات التأمين غير مسؤولة عن الأضرار، التي لحقت بالسيارات، بسبب الكوارث الطبيعية، مشيرين إلى أن الوثيقة الموحدة المفروضة من قبل وزارة الاقتصاد، وهيئة التأمين لاتغطي الحوادث والتلفيات والخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية.

وكانت دولة الإمارات قد شهدت أمطاراً غزيرة، ورياحاً قوية، خلال الأسبوع الماضي، ما نتج عنه حدوث عدد كبير من الحوادث، كان أشهرها سقوط رافعة على عدد من السيارات في شارع الشيخ زايد بإمارة دبي.

وكان العديد من العملاء استفسروا عما إذا كانت شركات التأمين قد تعاملت مع الحوادث، التي نتجت على هذه الرياح والأمطار تدخل ضمن خانة ((الكوارث الطبيعية)) أم لا؟ وأكد الخبراء أن ما حدث في الإمارات، خلال الأسبوع الماضي لم يرق إلى حالة الكارثة الطبيعية التي عرفتها الوثيقة الموحدة.

وتشير الوثيقة الموحدة الصادرة العام الماضي، طبقاً لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 25 لسنة 2016، أنه تستثنى الحوادث التي تكون قد وقعت أو نشأت أو نتجت أو تعلقت بطريقة مباشرة أو غيرة مباشرة بالكوارث الطبيعية مثل الفيضانات أو الزوابع أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو الزلازل أو الهزات الأرضية من التغطية الملزمة لشركات التأمين.

إضافة بند

وأكدوا أن تغطية التأمين لحوادث الكوارث الطبيعية تتم مثل السابق، حيث يطلب العميل إضافة بند إلى الوثيقة لتغطية أي حادثة تنجم عن الكوارث الطبيعية، وأن 5 إلى 10% فقط من وثائق التأمين على المركبات الموجودة في الدولة تغطي هذه الأضرار.

وأكد إبراهيم عبيد الزعابي، المدير العام لهيئة التأمين، أن هناك خمس حالات لا يغطيها التأمين ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، والمعروف بالتأمين الشامل، يجب على المؤمن لهم الانتباه لها، وتشمل الحوادث التي تقع خارج الدولة، إذ يتطلب أن يكون المؤمن له حاملاً البطاقة البرتقالية حتى تمتد تغطيته التأمينية للدول العربية، التي يسافر إليها، فضلاً عن الحوادث، التي تقع في المناطق خارج الطريق العام، مثل المناطق الصحراوية، إضافة إلى الحوادث التي تقع نتيجة الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات أو البراكين أو الهزات الأرضية.

وأضاف خلال تصريحات سابقة أن من الحالات المستثناة كذلك من التغطية التأمينية ((الغزو أو الأعمال الحربية أو الاضطرابات الشعبية أو التأميم أو المصادرة))، وأخيراً الحوادث التي تقع للمؤمن له أو قائد المركبة أو الأشخاص، الذين يعملون لدى المؤمن له، إذا أصيبوا أثناء العمل وبسببه، إلا إذا حصل على تغطية إضافية بموجب ملحق أو وثيقة أخرى.

نصائح

من جانبه قال دايف هاريس، نائب الرئيس للأعمال التجارية في شركة آر إس أي لوساطة التأمين، إن بعض شركات التأمين تضع في الوثيقة تغطية الحالات التي نجمت عن الكوارث الطبيعية وهذا يشمل استبدال الأجزاء والفوائد لتأجير السيارات خلال وقت الإصلاح، مشيراً إلى أن شركته تغطي الأضرار الناجمة عن هذه الكوارث، وتتعامل معها على أنها مطالبة حوادث سيارات عادية، طالما حامل وثيقة التأمين قادر على تقديم تقرير الشرطة عن الحادث.

وأضاف أنه لا يزال هناك ضبابية في تعريف معنى الكوارث الطبيعية وما يرقى لها، فقوة الرياح وغزارة الأمطار قد تعتبر عادية، ولا ترقى إلى الكوارث الطبيعية، إضافة إلى أن تجمع المياه نتيجة الأمطار أيضاً يكون بسبب البنية التحتية، ولا يمكن اعتباره فيضاناً على سبيل المثال. ونصح هاريس المتعاملين باختيار جيد لشركة التأمين والسؤال عن كل صغيرة وكبيرة قبل توقيع العقد، كما نصح بإضافة بند تغطية الكوارث الطبيعية، لأنه يقي السيارات من التلف بشكل كبير.

سياسات الشركات

وقال خبير التأمين سانجاي كاليا، تختلف التغطية الخاصة بالعميل تبعاً لسياسة وشركة التأمين، التي تختارها، لذلك من المهم أن تختار بعناية فائقة للحصول على أفضل صفقة. ومع ذلك، فإن معظم سائقي السيارات لا يدفعون مقابل تأمين إضافي لتغطية الكوارث الطبيعية، مشيراً إلى أن العديد منهم يقتصدون عندما يتعلق الأمر التأمين على السيارات ما ينجم عليه أحياناً خسائر بالآلاف. وأضاف أنه يتعين على أصحاب السيارات قراءة الوثائق بعناية لمعرفة ما هي البنود المدرجة تحت عنوان ((الاستثناءات))، وطلب الخدمات الإضافية في قبل التوقيع.

تعريف

عرفت الوثيقة الكوارث الطبيعية بأنها كل ظاهرة عامة، تنشأ عن الطبيعة مثل الفيضانات والزوابع والأعاصير والبراكين والزلازل، وتؤدي لضرر شامل، ويصدر بخصوصها قرار من السلطة المختصة.







%5

فقط من الحاملين لوثائق تأمين مركبات في الدولة يضيفون التأمين ضد حوادث الكوارث الطبيعية إلى وثائقهم التأمينية سنوياً.

%60

من وثائق التأمين الموجودة حالياً في الدولة لا تغطي المخاطر الناجمة عن الفيضانات أو تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار.

%0.25

فقط القيمة الإضافية للتأمين ضد الكوارث الطبيعية، بمعنى إذا كانت الوثيقة تساوي 4% من قيمة السيارة، سترتفع إلى 4.25 %.

5.6

مليارات درهم سددتها شركات التأمين محلياً كتعويضات لإصلاح الأضرار الناجمة عن الحوادث والمسؤولية المدنية للسيارات في 2015.

117

ألف حادث مروري سجلتها إدارة العمليات في شرطة دبي عبر غرفة القيادة والسيطرة خلال العام الماضي 2016، وكان معظمها حوادث بسيطة.







VIIمصطلح

الخسارة الكلية

تعرف هيئة التأمين في دولة الإمارات ((الخسارة الكلية للمركبة)) على أنها الحالة التي يثبت فيها أن تكاليف الإصلاح التي تحتاجها المركبة للعودة إلى حالتها الطبيعات تزيد على نسبة 50% من قيمتها الإجمالية والسوقية قبل الحادث. وتؤكد الهيئة أن قيمة السيارة المتفق عليها بين المؤمن له وشركة التأمين في وقت توقيع العقد تكون هي أساس احتساب التعويض عن الفقد والتلف بعد خصم نسبة استهلاك، على ألا تتجاوز (20%) من القيمة التأمينية للمركبة ويراعى في عملية احتساب قيمة السيارة كسور السنة.

وتؤكد هيئة التأمين أيضاً أن نسب الاستهلاك هي قانون الوثيقة الموحدة للمركبات، ويجب على جميع شركات التأمين والوسطاء وشركات إعادة التأمين وكل العاملين في القطاع الالتزام في تطبيقها بما فيها من نسب الاستهلاك. وأضافت الهيئة أنه إذا كان عقد التأمين مخالفاً للوثيقة الموحدة يبطل العقد ويسري القانون عليه​. وأشارت الهيئة إلى أنه في وثيقة التأمين ضد الغير تم إلزام الشركات بمعالجة موضوع الخسارة الكلية للمركبة وأداء التعويض خلال 15 يوماً، وفي حال عدم الاستجابة تلزم الشركة بدفع تعويض عن عدم استخدام المركبة.







50 مليار دولار تعويضات الكوارث الطبيعية 2016

دفعت شركات التأمين نحو 50 مليار دولار في مطالبات تعويضات لأضرار الكوارث الطبيعية في 2016، وهو ما يصل تقريباً مثلي المبلغ المدفوع في 2015.

حسب ميونيخ ري، أكبر شركة لإعادة التأمين في العالم. وكانت زلازل اليابان وفيضانات الصين، التي غطى التأمين 2 % فقط من خسائرها، أعلى الكوارث الطبيعية تكلفة من حيث قيمة التأمين خلال 2016.

غير أن التأمين لم يشمل خسائر بلغت قيمتها 125 مليار دولار. يذكر أن 2016 الأعلى تكلفة في تعويض الضرر الناتج عن الكوارث الطبيعية بعد 3 سنوات من الخسائر القليلة نسبيا، كما يزيد على متوسط 10 أعوام عند 45.1 مليار دولار.

وبلغت قيمة الخسائر الناتجة عن زلزالين في جزيرة كيوشو جنوب اليابان في أبريل 31 مليار دولار، فيما تسببت الفيضانات في الصين في شهري يونيو ويوليو في خسائر قدرها 20 مليار دولار.

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