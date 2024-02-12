960 مليون درهم أرباح «إمباور» في 2023 والتوزيعات 425 مليوناً



أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، والمدرجة في سوق دبي المالي، عن نتائجها المالية للعام المالي 2023 حيث سجلت إيرادات قياسية بلغت 3.035 مليارات درهم عن السنة المالية 2023، بنمو لافت بلغت نسبته 8.7% مقارنة بإيرادات عام 2022، كما سجلت أرباحاً صافية مقدارها 960 مليون درهم خلال عام 2023، وأعلنت في بيان لها عن اقتراح توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 425 مليون درهم عن عام 2023 في ابريل 2024.



وخلال عام 2023، نمت إيرادات «إمباور» والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 8.7% و 6.2% على التوالي. وارتفع صافي الربح الأولي 6.1% ليصل إلى 1,083مليون درهم. ويخضع صافي الربح للتسوية، لاحتساب الرافعة المالية السابقة للاكتتاب وإظهار الأداء القابل للمقارنة، وعلى أساس صافي الربح المطلق، فقد حققت «إمباور» صافي أرباح بقيمة 960 مليون درهم لعام 2023.

كما أظهرت «إمباور»، أداءً مميزاً في عمليتها التشغيلية خلال 2023، إذ بلغ عدد المباني التي تزودها بخدمات تبريد المناطق 1522 مبنى بنسبة زيادة 4% مقارنة بعام 2022، فيما تجاوز طول شبكتها من خطوط أنابيب نقل وتوزيع طاقة تبريد المناطق إلى مختلف مناطق دبي 398 كيلومتراً بنسبة زيادة 4.7% مقارنة بـ 2022.

توزيعات

خلال عام 2023، وزعت «إمباور» أرباحاً نقدية بقيمة 850 مليون درهم على قسطين متساويين بقيمة 425 مليون درهم لكل منهما خلال أبريل وأكتوبر. ويأتي هذا التوزيع تنفيذاً لالتزام المؤسسة بتوزيع أرباح على مساهميها مرتين سنوياً، بقيمة تراكمية تبلغ 850 مليون درهم سنوياً خلال أول سنتين ماليتين بعد إدراجها في سوق دبي المالي.

وبعد توزيعات الأرباح الملتزم بها للسنتين الماليتين الأوليين بعد الاكتتاب العام، تتوقع المؤسسة دفع أرباح مستدامة بما يتماشى مع نمو أعمالها.

جاهزية إستباقية

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»،"إن الأداء المالي المميز لـ «إمباور» يعكس الثقة الكبيرة والمستمرة من جانب المساهمين والمستهلكين مما يعزز مكانتها كمؤسسة رائدة وموثوقة في صناعة تبريد المناطق مشيراً إلى أن عام 2023 كان عاماً مليئاً بالتحديات التي مكنت «إمباور» من التغلب عليها وتحقيق المزيد من النمو والازدهار.

وأوضح أن جهوزية «إمباور» الاستباقية في توصيل خدمات تبريد المناطق الى مختلف أنحاء دبي مكنتها من استيعاب التطورات المتسارعة في قطاع العقارات الذي شهد إنجاز العشرات من المشاريع الضخمة وإطلاق حزمة واسعة من المشاريع متعددة الاستخدامات، لافتاً إلى أن ما تتمتع به المؤسسة من حرفية في فرق عملها وحرفية في عمليات الانتاج والتشغيل والتزويد عبر محطاتها المتطورة واستثمارها المستمر في الحلول والتقنيات الحديثة، تمثل معاً اسساً متينة لنموذج عمل فريد يحقق إيرادات وارباحا مستدامة ومكاسب بيئية تساهم في حماية المناخ والموارد الطبيعية.

نمو المشاريع

ووقعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» خلال عام 2023، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم ومدينة دبي الملاحية اتفاقية لتزويد مشروع «مدينة دبي الملاحية» بطاقة تبريد تتجاوز 63 ألف طن تبريد لتأمين احتياجات اكثر من 43 مبنى في المنطقة بخدمات تبريد المناطق على مرحلتين وعبر محطتين متواجدتين داخل مدينة دبي الملاحية و خلال الفترة ذاتها تم ربط برج «أنوا» السكني الواقع في «مدينة دبي الملاحية» بشبكة خدمات المؤسسة، وبسعة إجمالية تصل إلى 1,260 طن تبريد.

كما وقعت «إمباور» اتفاقية مع «شوبا العقارية» إحدى الشركات الرائدة لتطوير العقارات الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتزويد مشروع «شوبا هارتلاند» بخدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة وبطاقة تبريد تصل الى 17 ألف طن. وكجزء من الاتفاقية المبرمة بين الشركتين، ستقوم «إمباور» بتزويد خدمات تبريد المناطق ذات المستوى العالمي لـ 8 أبنية في مشروع «شوبا هارتلاند» من محطة ميدان التابعة للمؤسسة ومن خلال توسيع شبكة خطوط الأنابيب المرتبطة بها.

وأعلنت «إمباور» في عام 2023، عن البدء بخدمة مطار دبي الدولي أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم بطاقة إجمالية تصل إلى 110,000 أطنان تبريد من خلال تشغيل خمس محطات تبريد مع مرافقها ومجمعاتها. وجاء ذلك تنفيذاً لبنود صفقة الاستحواذ في حق تشغيل أصول تبريد المطار، وربطها بعملياتها في الإدارة والتشغيل والإنتاج والتوزيع التي أبرمها الطرفان في نهاية 2021، بقيمة 1.1 مليار درهم.

كما انهت «إمباور» عمليات التوسع والتطوير النوعية للبنية التحتية لأنظمة تبريد المناطق في منطقة الخليج التجاري، الذي يعتبر أكبر مخطط عمراني لتبريد المناطق في العالم بطاقة إجمالية تصل إلى 450,000 طن تبريد عبر 6 محطات تبريد و10 خزانات لتخزين الطاقة الحرارية (TES) بما في ذلك المحطات والخزانات الحالية والمستقبلية.

قطاعات رئيسية

ونمت محفظة «إمباور» خلال 2023 إذ بلغ عدد المباني التي تزودها المؤسسة بخدمات تبريد المناطق 1522 مبنى موزعة كالتالي: 64٪ قطاع المباني السكنية و15% من قطاع المباني التجارية والمكاتب و14% من قطاع الضيافة والفنادق علماً أن «إمباور» تزود 21% من المنشآت الفندقية في دبي التي يبلغ عدها 821 منشآة، و

3% القطاع الصحي أما النسب الـ 4% المتبقية فتوزعت على قطاعات التعليم والترفيه ومراكز التسوق وغيرها.

وقال ابن شعفار، إن دعم المؤسسة لقطاعات مختلفة في إمارة دبي يتواصل بهدف مساعدة القطاعات على تحمل مسؤولياتها في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز مساعي دبي في بلوغ الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

محطات التبريد

خلال 2023 باشرت «إمباور» عمليات تشغيل محطة تبريد مناطق جديدة تابعة لها في مدينة «دبي لاند» بطاقة إنتاجية تصل إلى 47,000 طن تبريد، لخدمة سكان مجمع «دبي لاند ريزيدنس» الذي يعد من بين الوجهات السكنية البارزة في دبي.

وفي العام ذاته أطلقت «إمباور»، عمليات تحديث محطة تبريد «جي بي آر» في دبي، وتزويدها بتقنيات عصرية مبتكرة وذلك من خلال ارساء عقد تبلغ قيمته 102 مليون درهم والتي تخدم 76 برجا و9000 مسكن و2000 وحدة فندقية ويتوقع انتهاء عمليات التحديث خلال عام 2025.

كما أرست المؤسسة مجموعة عقود لتشييد محطة تبريد مناطق عصرية من الجيل الجديد ولتوسيع شبكة أنابيبها الخاصة بتبريد المناطق في منطقة جميرا، وذلك لخدمة المنطقة المعروفة عالمياً بأنها من أكثر الوجهات السكنية والسياحية المرموقة في الإمارة بما تضمه من أيقونات سياحية ومشاريع مختلفة كبرج العرب وجميرا بيتش هوتيل ومرسى العرب الذي يمثل معلماً معمارياً جديداً وبارزاً في دبي ومدينة جميرا ليفينج ومدينة جميرا وفندق النسيم جميرا وغيرها. وأوضحت المؤسسة أن عمليات تشييد محطة جميرا بيتش هيلز انطلقت حيث ستصل سعتها التبريدية الإجمالية الى 48,000 طن تبريد.

وباشرت «إمباور» اعتماد تقنيات التناضح العكسي لتنقية المياه الناتجة عن عمل أبراج التبريد، ومن ثم إعادة استخدامها، في ثلاث محطات من محطاتها المتواجدة في «نخلة جميرا» والذي يبلغ عددها 8، في خطوة تواكب أهداف استراتيجية حكومة دبي الساعية الى ترشيد استهلاك المياه المحلاة (العذبة) في عمليات إنتاج تبريد المناطق واستخدام البدائل المائية الأخرى تعزيزاً لنهج وتطبيقات الاستدامة.

وأكدت «إمباور» أنها ماضية قدماً في ضخ الاستثمارات المدروسة لتوسيع عملياتها في دبي في إطار التزامها بخطط التحديث والتطوير لمنشأتها وطواقمها الفنية بهدف تلبية الطلب المتزايد على خدماتها من الأفراد والمؤسسات والشركات. وتبلغ حصة «إمباور» من سوق تبريد المناطق في دبي أكثر من 80% من الإجمالي.

جوائز

حصدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» جائزتين ذهبيتين من الجمعية الدولية لطاقة المناطق IDEA2023 عن فئة «إجمالي عدد المباني المتعاقد عليها»، وفئة «إجمالي المساحة المتعاقد عليها» خلال العام 2023 في شيكاغو بالولايات المتحدة الامريكية حيث كانت المؤسسة قد فازت بجائزتين ذهبيتين خلال أعوام مختلفة 2016 و2017 و2018 و2019 و2021 و2022. كما حصدت أكثر من 16 مرة جوائز متعددة عن فئات مختلفة خلال الأعوام الماضية، إضافة إلى عدة جوائز في مؤتمرات ومعارض مختلفة حول العالم.

ومن جهة أخرى منح المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء شهادة التصنيف الذهبي لمحطة "زعبيل" لتبريد المناطق والمملوكة لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور» أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم. وتقرر منح «إمباور» تلك الشهادة الرفيعة بعدما اجتازت محطة "زعبيل" بنجاح معايير ومقاييس "الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)" المعتمدة من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، لترسخ المؤسسة هويتها وجهودها الرائدة في حماية البيئة وخفض البصمة الكربونية. وبذلك تكون «إمباور» قد أضافت تصنيفاً اخر الى سجلها الغني بالنجاحات والانجازات. وكانت المؤسسة في وقت سابق قد نالت تصنيفاً مماثلاً على ذات الصعيد.

كما اختارت " CEO الشرق الأوسط " سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، لقب الرئيس التنفيذي للعام 2023 عن قطاع الطاقة للمرة الثالثة خلال حفل توزيع جوائز الرؤساء التنفيذيين للشرق الأوسط وذلك تقديراً لدوره المحوري الذي يقوم به في الارتقاء بقطاع التبريد في منطقة الشرق الأوسط واستراتيجيته التي قادت «إمباور» للعالمية، فضلاً عن إسهاماته وجهوده الملموسة مع فرق عمل المؤسسة في تنفيذ اهداف الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وخلال 2023 استضافت «إمباور»، «قمة تبريد المناطق 2023» التي تم تنظيمها من الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA) على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «كوب 28»، بحضور ومشاركة أقطاب صناعة تبريد المناطق من مختلف أنحاء العالم وشهدت أعمال القمة جلسات مهنية جمعت خبراء دوليين ومحليين في قطاع الطاقة، لمناقشة واقع صناعة تبريد المناطق وبحث آفاق مستقبلها والحلول الجديدة الرائدة المطروحة لتحقيق نقلات نوعية في هذه الصناعة الحيوية.

واشار ابن شعفار، «أن المؤسسة تمتلك رؤية واضحة واستراتيجيات فاعلة للتوسع بما يتناسب مع رؤية القيادة الرشيدة في التحول نحو الاستدامة»، مضيفاً «نعمل على إضافة قدرات إنتاجية جديدة للمؤسسة تساهم في خفض التكاليف وتعزيز كفاءة الطاقة من خلال استخدام التقنيات الجديدة التي قمنا بتطويرها».





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