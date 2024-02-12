17.2 مليار درهم أرباح «أدنوك للغاز» في 2023.. و11.9 ملياراً التوزيعات

أعلنت «أدنوك للغاز»، الشركة العالمية المتخصصة في معالجة الغاز والمُدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية الموحدة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 (الربع الرابع من عام 2023). حيث سجلت الشركة زيادة بنسبة 24% على أساس سنوي في صافي الدخل للربع الرابع من عام 2023 لتصل إلى 1.35 مليار دولار (4.9 مليارات درهم)، وحققت الشركة أداءً قوياً للعام 2023 بإيراداتٍ بلغت 22.7 مليار دولار (83.4 مليار درهم) وصافي دخل بلغ 4.7 مليارات دولار (17.2 مليار درهم) متجاوزاً توقعات السوق، ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية للعام بأكمله بقيمة 3.25 مليارات دولار (11.9 مليار درهم) للسنة المالية 2023، حيث قامت بتوزيعات نقدية مرحلية افتتاحية بقيمة 1.625 مليار دولار (5.9 مليارات درهم) في ديسمبر 2023 وسيتم دفع 1.625 مليار دولار أخرى (5.9 مليارات درهم) في الربع الثاني من عام 2024. وتتوقع الشركة بعد القيام بتوزيع الأرباح لعام 2023، نمواً في توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 5% للسهم الواحد على مدى السنوات الأربعة المقبلة، مما يؤكد قوة ووضوح التدفقات النقدية المستقبلية للشركة.

وبلغ التدفق النقدي الحر 4.5 مليارات دولار (16.5 مليار درهم) متجاوزاً توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 37%.

ويتم الإعلان عن النتائج المالية المبدئية غير المدققة للفترة المقارنة (أي فترة الثلاثة و12 شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2022 («الربع الرابع من عام 2022» و «السنة المالية 2022») على أساس الإيرادات المبدئية المعدلة.

وارتفعت الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) للربع الرابع من عام 2023 بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 2.212 مليار دولار (8.12 مليارات درهم)، ما أدى إلى ارتفاع صافي الدخل على أساس سنوي بنسبة بلغت 24% مسجلا مبلغاً وقدره 1,345 مليون دولار (4.9 مليارات درهم).

أداء

وتمكنت «أدنوك للغاز» من تحقيق أداءٍ مالي قوي في الربع الرابع من عام 2023، بفضل النمو الكبير في حجم المبيعات وبيئة أسعارٍ جيدة. حيث سجلت إيرادات الشركة ارتفاعاً بلغت نسبته 7% في الربع الرابع من عام 2023 على أساس سنوي لتصل إلى 6,301 مليون دولار، وذلك بفضل ارتفاع حجم المبيعات حيث بلغ 912 تريليون وحدة حرارية بريطانية (TBTU)، تكفي لإمداد 6 ملايين منزل بالطاقة لمدة عام واحد، بنسبة زيادة بلغت 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وجاء أداء الشركة المالي القوي بفضل تركيزها المتواصل على استمرار التحسين في الكفاءة وزيادة نسبة السوائل ذات الهامش المرتفع من اجمالي حجم المبيعات.

وقال الدكتور أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»: «حققت الشركة مجموعةً قويةً من النتائج في عام 2023، على الرغم من بيئة أسعار صعبة في النصف الأول من العام. وتؤكد هذه النتائج مرونة الشركة وقدرتها على المحافظة على هوامش أرباحٍ قوية خلال تقلبات الأسعار. لقد قمنا باستثمارات كبيرة في عام 2023 لدفع استراتيجيتنا للنمو من خلال منحنا عقودَ هندسةٍ ومشترياتٍ وبناء (EPC) بقيمةٍ اجمالية بلغت 4.9 مليارات دولار بغرض زيادة قدرتنا الإنتاجية بشكل مستدام. وبالإضافة إلى ذلك، حافظت «أدنوك للغاز» على زخم مبيعاتها القوي خلال العام واستفادت من ازدياد الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال كوقود انتقالي، حيث قمنا بتوقيع عقودٍ لتوريده تراوحت قيمتها بين 9 إلى 12 مليار دولار، هذا الأداء القوي على صعيد أعمالنا كافة مكننا من تجاوز أهدافنا لعام 2023 وفقاً لما أدرجناه خلال فترة الطرح العام».

استثمارات

ومنحت«أدنوك للغاز» عقودا في عام 2023 لغرض دفع عجلة النمو المستدام على المدى الطويل، من بينها عقدا بقيمة 3.6 مليار دولار لتشغيل مرافق جديدة لمعالجة الغاز وتوسيع أخرى قائمة، كما منحت عقدا آخر بقيمة 1.3 مليار دولار لتوسيع شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي كجزء من برنامج استدامة، الذي يهدف إلى تمكين توريد كميات أكبر من الغاز الطبيعي لعملائها في الإمارات الشمالية.

ومن أجل المساهمة في تحقيق مجموعة شركات أدنوك لهدفها المتمثل في خفض كثافة الانبعاثات بنسبة 25% بحلول عام 2030، وشركة أدنوك لتحقيق انبعاثات صفرية بحلول عام 2045، منحت الشركة عقدا بقيمة 615 مليون دولار لإنجاز أحد أكبر مشاريع التقاط الكربون المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتكاملة، في مصنع حبشان لمعالجة الغاز. وستكون للمشروع، الذي ستقوم الشركة بإدارته بالإنابة عن شركة أدنوك، القدرة على التقاط وتخرين ما يصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون.





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