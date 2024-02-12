هل هو خلاف جديد؟ بنزيما خارج قائمة الاتحاد الآسيوية

خلت قائمة نادي الاتحاد السعودي، الخاصة بمواجهة فريق نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، من اسم النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق الملقب بالعميد.

وتقام مباراة اتحاد جدة ضد نافباخور الأوزبكي، الخميس 15 فبراير المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.

وبحسب صحيفة "الرياضية"، فإن مارسيلو غالاردو استقر على الخماسي الأجنبي في قائمة الاتحاد الخاصة بهذه المباراة، وهم أحمد حجازي، عبدالرزاق حمدالله، نغولو كانتي، والثنائي البرازيلي فابينيو ورومارينيو.

وأكدت الصحيفة، أن غالاردو أظهر تركيزًا واهتمامًا خاصًا على اللاعبين الخمسة المذكورين خلال تدريب أمس الأحد، استعدادًا لذهاب ثمن النهائي القاري، على أن يكشف تدريب الإثنين مدى جاهزية النجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي عاد الجمعة إلى تدريبات الفريق، ما يعني أن الأمر ليس بسبب خلاف جديد.

وانقطع بنزيما عن المشاركة في تدريبات اتحاد جدة، منذ الخسارة ضد النصر بخمسة أهداف مقابل هدفين، يوم 26 ديسمبر 2023، ولم يشارك في المران أو المباريات منذ ذلك الوقت، بسبب خلافات مع مدرب اتحاد جدة، قبل أن يتم حل الأمور بين الطرفين ويعود النجم الفرنسي لتدريبات الاتحاد من جديد.

وتفرض لائحة دوري أبطال آسيا على كل فريق إشراك 6 أجانب بحدٍ أقصى بينهم لاعبًا آسيويًا، ولا يمتلك الاتحاد منذ بداية الموسم، لاعبين آسيويين غير سعوديين، ويضطر إلى خوض مباريات البطولة بـ 5 أجانب.

يذكر أن الاتحاد اكتسح نظيره الطائي بنتيجة 3-0، في أول لقاء للفريق بعد عودة منافسات الدوري السعودي عقب فترة التوقف، وارتقى العميد للمركز الخامس في سلم الترتيب.

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