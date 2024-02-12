لإصابته بالسرطان .. وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يدخل العناية المركزة

أدخل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى قسم "العناية المركزة" فيما يخضع لعلاج في المثانة على ما أعلن البنتاغون في بيان نقلا عن اطبائه.

وجاء في البيان "بعد سلسلة من التحاليل وتقييم الوضع، أدخل وزير الدفاع إلى قسم العناية المركزية في مركز وولتر ريد العسكري الطبي للحصول على العناية والخضوع للمراقبة".

وكان اوستن أعلن سابقا إصابته بسرطان البروستات.

وأتى إدخال أوستن إلى المستشفى بعد أسابيع على الكشف عن أن الوزير البالغ 70 عاما أخفى دخوله مرات عدة المستشفى سابقا ولم يبلغ فورا الرئيس الأمريكي جو بايدن بتشخيص إصابته بالسرطان ما أثار انتقادا واسعا في الولايات المتحدة التي تواجه أزمات في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

وغاب أوستن عن الأنظار للخضوع للعلاج من سرطان البروستات في ديسمبر ومن ثم في يناير بعدما عانى مضاعفات.

لكن هذه المرة أعلن عن دخوله المستشفى بعد ساعتين على ذلك، بعد ظهر الأحد بالتوقيت المحلي وفوض مهامه إلى نائبته كاثلين هيكس.

وجاء في بيان الوزارة الأخير نقلا عن الطبيب غريغوري تشيسنت في هذا المركز الاستشفائي "من غير الواضح في هذه المرحلة مدة بقاء الوزير أوستن في المستشفى".

وأكد "لا يتوقع أن تؤثر مشكلة المثانة الراهنة، على معافاته الكاملة المتوقعة. ولا تزال توقعات شفائه من السرطان ممتازة".





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