المعاشات تصدر تعميماً بشأن قواعد خصم الديون من المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة

أصدرت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، تعميماً لجهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تعريفهم بالقواعد الخاصة بإجراء الخصم من المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 57 لسنة 2023.

ونص التعميم على اقتصار إجراء الخصم من المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة فقط لمصلحة دين الهيئة، وحظر عليها إجراء أية خصومات لمصلحة أية ديون أخرى سواء كانت لمصلحة جهة العمل أو ديون النفقة، على أن تُطبق هذه القواعد على جميع حالات الديون السابقة على تطبيق هذا المرسوم أو اللاحقة له، وأن يبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ 9 فبراير 2024.

وستقوم الهيئة بموجب التعميم، بتحويل كامل المعاش أو المكافأة دون أي استقطاع لأي دين باستثناء دينها، بينما يستطيع صاحب المصلحة فيما يتعلق بدين النفقة، اتخاذ الإجراءات بالحجز على المعاش أو المكافأة من خلال البنوك التي تحول إليها، وليس عن طريق الهيئة.

وأوضح التعميم أنه يتمّ في جميع الأحوال استيفاء دين الهيئة من مكافأة نهاية الخدمة دون حدود، وأن لها الحق في خصم أية مبالغ صرفت للمستحق بدون وجه حق من أنصبة المستحقين الآخرين من تاريخ العلم بالواقعة، وبنسبة ما يستحقه كل منهم إلى الآخر، ولا يُخل ذلك بحق المستفيدين في الرجوع على من صرف تلك المبالغ كل حسب نصيبه.

وبناء على التعميم، يصبح للمبالغ المستحقة للهيئة حق الامتياز على جميع الديون، وللهيئة الحق في تحصيلها وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك، وبحيث تطبق هذه الأحكام على جميع المدنيين المشمولين بقوانين المعاشات التي تطبقها الهيئة وعلى جهات العمل الخاضعة لأحكامها.





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