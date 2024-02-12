الأرصاد طقس معتدل نهارا ومائل للبرودة ليلا والعظمى 23

(MENAFN
- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل لنهار اليوم الاثنين،
والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة
إلى بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق و تظهر بعض السحب المتفرقة .
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 23 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 14 درجة مئوية.
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