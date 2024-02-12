الأرصاد طقس معتدل نهارا ومائل للبرودة ليلا والعظمى 23

MENAFN - Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل لنهار اليوم الاثنين،والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة

إلى بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 23 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 14 درجة مئوية.