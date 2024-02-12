إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام قرية تل جنوب غرب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- اصيب، اليوم الاثنين، شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام قرية تل جنوب غرب نابلس.
وافادت مصادر في الهلال الاحمر، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الاحتلال الحي في الفخذ، وجرى نقله لمستشفى رفيديا.
وقال مراسلنا إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية تل، وسط إطلاق كثيف للرصاص ومداهمة عدة منازل الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة.
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