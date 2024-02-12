إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام قرية تل جنوب غرب نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN- اصيب، اليوم الاثنين، شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام قرية تل جنوب غرب نابلس.

وافادت مصادر في الهلال الاحمر، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الاحتلال الحي في الفخذ، وجرى نقله لمستشفى رفيديا.

وقال مراسلنا إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية تل، وسط إطلاق كثيف للرصاص ومداهمة عدة منازل الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة.



