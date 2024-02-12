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مقتل ضابطين إسرائيليين وإصابة 3 بجروح خطيرة بمعارك جنوب قطاع غزة

2/12/2024 2:07:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، مقتل ضابطين وإصابة ضابطين آخرين وجندي بجروح خطيرة، في معارك جنوب قطاع غزة.

ووفق ما أفاد موقع الجيش الإسرائيلي، فإن اللواء عدي الدور 21 عاما من حيفا، مقاتل بوحدة ماجلان، لواء الكوماندوز والمقدم (احتياط) ألون كلاينمان، 21 عاما من تل أبيب، مقاتل احتياط في وحدة ماجلان، لواء الكوماندوز، قتلا بمعارك جنوب قطاع غزة.

وقال موقع "واينت" إن الضابطبن قتلا بقصف مضاد للدبابات غرب خان يونس.

بالإضافة إلى ذلك، أصيب ضابطان آخران وجندي من وحدة ماجلان بجروح خطيرة في المعركة جنوب قطاع غزة.

وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية العسكرية البرية في القطاع في 27 أكتوبر إلى 229، ومنذ السابع من أكتوبر إلى 566.





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