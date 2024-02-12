مقتل ضابطين إسرائيليين وإصابة 3 بجروح خطيرة بمعارك جنوب قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، مقتل ضابطين وإصابة ضابطين آخرين وجندي بجروح خطيرة، في معارك جنوب قطاع غزة.
ووفق ما أفاد موقع الجيش الإسرائيلي، فإن اللواء عدي الدور 21 عاما من حيفا، مقاتل بوحدة ماجلان، لواء الكوماندوز والمقدم (احتياط) ألون كلاينمان، 21 عاما من تل أبيب، مقاتل احتياط في وحدة ماجلان، لواء الكوماندوز، قتلا بمعارك جنوب قطاع غزة.
وقال موقع "واينت" إن الضابطبن قتلا بقصف مضاد للدبابات غرب خان يونس.
بالإضافة إلى ذلك، أصيب ضابطان آخران وجندي من وحدة ماجلان بجروح خطيرة في المعركة جنوب قطاع غزة.
وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية العسكرية البرية في القطاع في 27 أكتوبر إلى 229، ومنذ السابع من أكتوبر إلى 566.
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