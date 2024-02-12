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الوطني للأمن السيبراني يعلن نتائج فرز طلبات تعبئة الوظائف لديه - رابط

2/12/2024 2:07:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المركز الوطني للأمن السيبراني نتائج فرز الطلبات المقدمة لتعبئة الوظائف المُعلن عنها يوم الثلاثاء الموافق 19/12/2023 بموجب (عقود شاملة لجميع العلاوات) .


وقال المركز، في بيان له اليوم الاثنين، ان الوظائف هي:" محلل أمن سيبراني، مدرب أمن سيبراني رئيسي، باحث أمن سيبراني رئيسي، محلل شبكات رئيسي، محلل نظم رئيسي، محلل برمجة رئيسي، محلل توعية وإدارة المحتوى السيبراني رئيسي، قانوني رئيسي، ضابط تخطيط استراتيجي، ضابط إدارة الأداء المؤسسي".


وبيّن أنه يمكن للمتقدمين الدخول على الموقع الالكتروني ( ) وإدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد بالخانات المخصصة، للحصول على نتيجة طلب التوظيف، كما يمكن للمتقدمين غير المطابقين الاعتراض على نتائج الفرز عن طريق البريد الالكتروني ([email protected] ) اعتباراً من اليوم ولغاية الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 15/2/2024.

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