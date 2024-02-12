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روسيا.. روبوتات عسكرية جديدة قيد الاختبار

2/12/2024 2:07:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن الخبراء في روسيا يعملون على اختبار روبوتين عسكريين جديدين، من المخطط تزويدهما مستقبلا بتقنيات الذكاء الاصطناعي.


وجاء في منشور للصحيفة:"تمكن الخبراء في معهد أومسك لهندسة المركبات والمدرعات من تطوير روبوتين جديدين للأغراض العسكرية، وجرى اختبارهما في أحد المواقع بضواحي موسكو".


وتبعا للصحيفة فإن أحد الروبوتين حصل على منصة تتحرك على جنازير، أما الروبوت الثاني فأتى على شكل عربة مدولبة، ويمكن التحكم بكليهما عن بعد، كما من المخطط أن يزودا مستقبلا بمعدات رؤية واستطلاع وتقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.


وحول الموضوع كتبت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية:"بناء على نتائج الاختبارت تقرر إدخال تعديلات على الروبوتين في مجمع ERA الروسي لابتكار العسكري، سيقوم المهندسون هناك بتطوير أنظمة الاتصالات في الروبوتين لتحسين جودتها واستقرارها، وجعلها مقاومة لتأثيرات التشويش.. التقنيات التي ستحصل عليها هذه الروبوتات ستمكنها من العمل في الظروف القتالية التي يصعب على الجنود التواجد فيها".
وكانت صحيفة "روسيسكايا غازيا" قد أشارت في وقت سابق أيضا إلى أن معهد أومسك لهندسة المركبات والمدرعات يعمل على مشاريع لتطوير روبوتات عسكرية قادرة على تنفيذ المهام القتالية بدلا من الجنود، وذكرت أن روبوتي "أوميتش" و"وبوليغون-1 إم" اللذين طورهما المعهد حصلا على أعلى تقييم في مسابقة "مخترع العام" الروسية سنة 2023.

RT

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