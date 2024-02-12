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جامعات أردنية تدعو الطلاب الجدد لاستكمال إجراءات القبول

2/12/2024 2:07:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نوهت جامعات أردنية الطلبة الجدد والذين أعلنت أسماؤهم ضمن قوائم وحدة تنسيق القبول الموحد للدورة التكميلية بضرورة استكمال إجراءات القبول في الجامعات المقبولين فيها.


حيث أعلنت جامعة العلوم والتكنولوجيا عن أخر موعد لاستكمال إجراءات القبول يوم الخميس الموافق 15/2/2024، وكل من يتأخر عن الموعد المقرر يعتبر مستنكفاً ويفقد حقه في مقعده. للمزيد من التفاصيل : انقر هنا .


ونوهت الجامعة الهاشمية الطلبة الجدد المرشحين للقبول في الجامعة لدرجة البكالوريوس للفصل الدراسي الثاني 2023/2024، والذين أعلنت أسماؤهم ضمن قوائم وحدة تنسيق القبول الموحد، بأن كل من يتخلف عن تسديد الرسوم الجامعية المطلوبة اعتباراً من يوم الأحد 11/2/2024 ولغاية يوم الأحد 18/2/2024 يعتبر مستنكفاً. كما وضعت مجموعة من الإجراءات الواجب اتباعها لغايات استكمال جوارئ التسجيل. للمزيد من التفاصيل : انقر هنا

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