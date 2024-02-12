جامعات أردنية تدعو الطلاب الجدد لاستكمال إجراءات القبول

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نوهت جامعات أردنية الطلبة الجدد والذين أعلنت أسماؤهم ضمن قوائم وحدة تنسيق القبول الموحد للدورة التكميلية بضرورة استكمال إجراءات القبول في الجامعات المقبولين فيها.
حيث أعلنت جامعة العلوم والتكنولوجيا عن أخر موعد لاستكمال إجراءات القبول يوم الخميس الموافق 15/2/2024، وكل من يتأخر عن الموعد المقرر يعتبر مستنكفاً ويفقد حقه في مقعده. للمزيد من التفاصيل : انقر هنا .
ونوهت الجامعة الهاشمية الطلبة الجدد المرشحين للقبول في الجامعة لدرجة البكالوريوس للفصل الدراسي الثاني 2023/2024، والذين أعلنت أسماؤهم ضمن قوائم وحدة تنسيق القبول الموحد، بأن كل من يتخلف عن تسديد الرسوم الجامعية المطلوبة اعتباراً من يوم الأحد 11/2/2024 ولغاية يوم الأحد 18/2/2024 يعتبر مستنكفاً. كما وضعت مجموعة من الإجراءات الواجب اتباعها لغايات استكمال جوارئ التسجيل. للمزيد من التفاصيل : انقر هنا
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