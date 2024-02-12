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بالفيديو.. زرافتان تقتحمان بطولة للغولف وسط صدمة الجماهير في كينيا

2/12/2024 2:07:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في فيديو طريف انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اقتحمت زرافتان الملاعب المخصصة للعبة الغولف في إحدى البطولات الرياضية المقامة في كينيا.

وافتتحت الجولة الأوروبية للسيدات (LET) موسمها في ملعب "باوباب" المعتمد من قبل رابطة لاعبي الغولف المحترفين، بمنتجع "فيبينغو ريدج" في كينيا التي أصبحت ملاذا للحياة البرية عام 2020.
وبالقرب من أحد لاعبي الغولف ظهرت الزرافتان تتجولان بشكل طبيعي، لينتشر مقطع فيديو رصدته الكاميرات لعملية الاقتحام اللطيفة تلك.

سكاي نيوز

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