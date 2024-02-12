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كوريا الشمالية تبدأ بتشييد سلسلة فنادق للسياح الروس

2/12/2024 2:07:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت الحكومة الإقليمية في بريموريه الروسية، بأن العمل يجري في بناء منطقة سياحية جديدة في وونسان-كالما.

وتضم المنطقة السياحية 17 فندقا و37 نزلا في كوريا الشمالية خصيصا لاستقبال السياح الروس.


وفي 9 فبراير، توجهت أول مجموعة سياحية من روسيا إلى كوريا الشمالية بعد انقطاع دام أربع سنوات بسبب الوباء.

RT

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