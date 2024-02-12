كوريا الشمالية تبدأ بتشييد سلسلة فنادق للسياح الروس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت الحكومة الإقليمية في بريموريه الروسية، بأن العمل يجري في بناء منطقة سياحية جديدة في وونسان-كالما.
وتضم المنطقة السياحية 17 فندقا و37 نزلا في كوريا الشمالية خصيصا لاستقبال السياح الروس.
وفي 9 فبراير، توجهت أول مجموعة سياحية من روسيا إلى كوريا الشمالية بعد انقطاع دام أربع سنوات بسبب الوباء.
RT
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