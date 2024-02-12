صحفي فلسطيني لـ الوكيل: رفح شهدت الليلة الأشد منذ بدء العدوان الإسرائيلي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصدقال الصحفي الفلسطيني مازن البلبيسي من قطاع غزة إن مدينة رفح شهدت ليلة دامية ومفجعة والتي تعتبر أشد ليلة بالقصف منذ بدء العدوان الاسرائيلي.



وأضاف البلبيسي خلال اتصال هاتفي عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الاثنين أن جيش الاحتلال استهدف منازل مأهولة بالسكان ويوجد بها نازحون من الأطفال والنساء بالإضافة إلى مسجدين .



وأشار إلى أن طائرات ثقيلة وأحزمة نارية إسرائيلية قصفت رفح الليلة الماضية في عدة مناطق مما نتج عنها أكثر من 60 شهيداً وعدد من المصابين .



وأوضح أن النازحون يعانون مأساة ولديهم مخاوف من إلى أين سيذهبون بعد قصف مدينة رفح وسط أوضاع إنسانية صعبة وبنية تحتية غير مؤهلة.



وتابع" عدد كبير من النازحين يتزاحمون لشراء الخبز بالإضافة إلى صعوبة إنقاذ المصابين في مستشفى أبو يوسف النجار بسبب إمكانياته الضئيلة جداً".



وأكد أن مستشفى "أبو يوسف" ليس لديه القدرة على إجراء عمليات لقلة امكانياته وتم تحويل بعض المصابين إلى المستشفى الكويتي والذي يعتبر مركز صحي .



وبشأن المساعدات أكد أن معبر كرم أبو سالم كان مغلق خلال الأسبوعين الماضيين بسبب مظاهرات المستوطنين لرفضهم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة مضيفاً أنه تم أمس ادخال أولى الشاحنات التجارية إلى رفح.