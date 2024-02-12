صحفي فلسطيني: رفح شهدت الليلة الأشد منذ بدء العدوان

صحفي فلسطيني: رفح شهدت الليلة الأشد منذ بدء العدوان
التاريخ
2/12/2024 2:07:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
صحفي فلسطيني يتحدث عن الليلة الأشد على رفح منذ بدء العدوان
MENAFN12022024000208011052ID1107839706
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.