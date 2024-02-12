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البنك المركزي يطرح الإصدار 7 من سندات خزينة بالمزاد قيمتها 150 مليون دينار

2/12/2024 2:07:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الإصدار السابع لعام 2024 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد، اليوم الاثنين، بقيمة 150 مليون دينار.


ووفق ما نشر البنك، فإن الإصدار يستحق في 13 شباط 2027، فيما سيكون تاريخ التسوية في 13 شباط للعام الحالي.

وتعتبر سندات الخزينة أوراقاً مالية ذات قيمة معينة، تلجأ الحكومات والشركات إليها للحصول على السيولة المالية لتغطية مشاريعها المستقبلية مقابل عوائد ربحية تدفع للمشتري على المدى الطويل.

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