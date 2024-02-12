البنك المركزي يطرح الإصدار 7 من سندات خزينة بالمزاد قيمتها 150 مليون دينار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الإصدار السابع لعام 2024 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد، اليوم الاثنين، بقيمة 150 مليون دينار.
ووفق ما نشر البنك، فإن الإصدار يستحق في 13 شباط 2027، فيما سيكون تاريخ التسوية في 13 شباط للعام الحالي.
وتعتبر سندات الخزينة أوراقاً مالية ذات قيمة معينة، تلجأ الحكومات والشركات إليها للحصول على السيولة المالية لتغطية مشاريعها المستقبلية مقابل عوائد ربحية تدفع للمشتري على المدى الطويل.
MENAFN12022024000208011052ID1107839705
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.