Monday, 12 February 2024 11:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البحرية البريطانية ترصد هجوما بصاروخين على سفينة قبالة سواحل اليمن

2/12/2024 2:07:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد مركز تنسيق التجارة البحرية التابع للبحرية البريطانية UKMTO، اليوم الاثنين، بأن سفينة أبلغت عن استهدافها بصاروخين على بعد 40 ميلا بحريا قبالة السواحل اليمنية.


وقالت الوكالة التي تديرها القوات البحرية الملكية البريطانية في بيان، إنها تلقت "تقريرا عن حادثة على بعد 40 ميلا بحريا إلى جنوب المخا في اليمن".

روسيا اليوم


MENAFN12022024000208011052ID1107839704

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث