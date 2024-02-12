البحرية البريطانية ترصد هجوما بصاروخين على سفينة قبالة سواحل اليمن
التاريخ
2/12/2024 2:07:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفاد مركز تنسيق التجارة البحرية التابع للبحرية البريطانية UKMTO، اليوم الاثنين، بأن سفينة أبلغت عن استهدافها بصاروخين على بعد 40 ميلا بحريا قبالة السواحل اليمنية.
وقالت الوكالة التي تديرها القوات البحرية الملكية البريطانية في بيان، إنها تلقت "تقريرا عن حادثة على بعد 40 ميلا بحريا إلى جنوب المخا في اليمن".
روسيا اليوم
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