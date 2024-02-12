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رئيس قرغيزستان يطالب واشنطن بعدم التدخل في شؤون بلاده

2/12/2024 1:10:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طالب رئيس قرغيزستان صدر جباروف، الولايات المتحدة والدول الأخرى بعدم التدخل في شؤون بلاده الداخلية، وتقييم العمليات الجارية فيها بشكل موضوعي.


وقال جباروف، في رسالة رد فيها على وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "أريد أيضا التأكيد على أننا نؤيد التعاون على قدم المساواة ومستعدون للعمل مع جميع البلدان والشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة. طلبي الوحيد هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلدنا".
وفي وقت سابق، بعث بلينكن برسالة إلى رئيس قرغيزستان، أعرب فيها عن قلقه بشأن نظر سلطات هذه الدولة، في قانون المنظمات غير الحكومية. ويرى بلينكن أن هذه القانون في حال اعتماده سيؤثر سلبا على حالة المجتمع المدني في الجمهورية.


ومن المعروف أن البرلمان القرغيزي، ينظر حاليا في مشروع القانون المذكور.


وأعرب جباروف عن أسفه لأن الجانب الأمريكي، قدم معلومات متحيزة وغير موضوعية حول الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان والحريات في قرغيزستان.

RT

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