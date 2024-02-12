بسرعة 321 كم/ساعة.. توقيع اتفاقية التاكسي الجوي في دبي 2026

MENAFN - Al Wakeel News)وقعت دبي اتفاقية إطلاق التكسي الجوي عام 2026 مع جهات محلية وأجنبية، لتصبح بذلك أول مدينة في العالم تتمتع بالنقل الجوي التجاري عبر التكسي الجوي الكهربائي في المناطق الحضرية.



وتعتبر هذه الاتفاقية الأولى من نوعها على مستوى العالم، والتي تتشارك فيها هيئة حكومية مع مطور محطات تكسي جوي، وشركة تصنيع مركبات جوية، لتمكين النقل الجوي المتقدم.



ويأتي الإعلان عن خدمة التكسي الجوي الأولى من نوعها من منصة "القمة العالمية للحكومات" ليكرس موقعها كمنصة عالمية للإعلان عن خطوات ومشروعات غير المسبوقة، وشراكات نوعية، ترسم معالم الابتكار المستقبلي في مختلف القطاعات.



وتتميز مركبات التكسي الجوي بإمكانية الإقلاع والهبوط العمودي، وهي مركبات مستدامة صديقة للبيئة، تعمل بالطاقة الكهربائية، ولا تنتج عنها انبعاثات تشغيلية، كما تمتاز بالأمان والراحة والسرعة، ويصل مداها إلى 161 كيلومتراً كحد أقصى، وسرعتها القصوى تبلغ 321 كيلومترا في الساعة، وطاقتها الاستيعابية تتسع لـ4 ركاب، إضافة إلى الطيار.







ووقعت هذه الاتفاقية هيئة الطرق والمواصلات بدبي مع الهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة دبي للطيران المدني، وشركة "سكاي بورتس انفراستركتشر" البريطانية، وشركة "جوبي" للطيران الأمريكية.



وشهد توقيع الاتفاقية نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى جانب العديد من المسؤولين المحليين في البلاد .



















روسيا اليوم